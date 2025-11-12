Οταν ο Ράφα Μπενίτεθ είχε παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό, υπήρξε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού του. Για την ακρίβεια, ένας από τους παρευρισκόμενους του είχε πει πως για πολλούς θεωρείται ένας προπονητής ο οποίος δίνει μεγάλη βάση στην αμυντική τακτική και την προσήλωση που πρέπει να δείχνει η ομάδα του στον συγκεκριμένο τομέα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Λίβερπουλ και η Ρεάλ με εκείνον προπονητή είχαν πετύχει ρεκόρ γκολ στο Champions League. Ο Μπενίτεθ χρησιμοποίησε μία λέξη την οποία την επανέλαβε πολλές φορές τότε. Τη λέξη «ισορροπία». Αυτό θέλει να έχει στις ομάδες του, ισορροπία μεταξύ των γραμμών. Προκειμένου να μπορεί και να αμύνεται σωστά και να επιτίθεται αποτελεσματικά.

Τι βλέπουμε έως τώρα από τον Ράφα Μπενίτεθ; Σε μια διαδικασία κατά την οποία ο ισπανός προπονητής μαθαίνει την ομάδα του και τους ποδοσφαιριστές του ατομικά, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί χρόνος για να βρει την ισορροπία που θέλει. Αρα πηγαίνει στα… σίγουρα, που είναι η διαφύλαξη των μετόπισθεν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορεί. Οπως ακριβώς έκανε με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο ακύρωσε εντελώς και δεν του επέτρεψε να βγάλει το πρόσωπο που έβγαζε το τελευταίο διάστημα. Μια ομάδα που σκόραρε κατά ριπάς και προερχόταν από τεσσάρα απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, σημείωσε στη Λεωφόρο ένα γκολ που χρειάστηκε η ατομική ποιότητα του Κωνσταντέλια για να το πετύχει, αλλά το σημαντικότερο για τον Παναθηναϊκό και το πλέον κομβικό σημείο του ματς ήταν το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ είχε μόλις εφτά τελικές προσπάθειες. Εκ των οποίων η μία στον στόχο, αυτή που κατέληξε σε γκολ. Αυτές οι εφτά τελικές είναι η χειρότερη επίδοση του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα, μιας και η ομάδα του Λουτσέσκου συνηθίζει να έχει διψήφιο αριθμό.

Αν ακούσουμε προσεκτικά και τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το ντέρμπι, θα διαπιστώσουμε πως ο Μπενίτεθ έδωσε πολύ μεγάλη βάση στον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου και στην εξουδετέρωσή του. Και το κατάφερε. Ακύρωσε τον ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Με το δίδυμο των Σιώπη – Τσιριβέγια να βγάζει πολλά τρεξίματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με πολλά ντουμπλαρίσματα πάνω στους ακραίους του ΠΑΟΚ, με παίκτη συνεχώς στον Κωνσταντέλια και βοήθειες εκεί κάθε φορά που ο έλληνας διεθνής ερχόταν σε επαφή με την μπάλα.

Τα νούμερα τα λένε όλα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την 9η αγωνιστική δημιουργούσε 1,9xGoals ανά παιχνίδι. Τι έκανε στη Λεωφόρο την Κυριακή; Σχεδόν τίποτα. 0,29xGoals, σε ένα νούμερο στο οποίο… κατέβηκε ο ΠΑΟΚ μόνο από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ πέτυχε αυτό που ήθελε στο πρώτο ημίχρονο, είδε την ομάδα του να σημειώνει δύο γκολ και να βάζει γερές βάσεις νίκης και στο δεύτερο… διέταξε μόνο άμυνα. Και αντεπιθέσεις. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν άριστα σε μια απόφαση του προπονητή ο οποίος ήθελε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρίσκο. Εκλεισε τις γραμμές και διαφύλαξε το υπέρ του σκορ. Μπορεί να μην είναι ωραίο στο μάτι, μπορεί να μην έθελξε ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρο, αλλά ο προπονητής αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει είναι αποτελέσματα. Και μέσα απ’ αυτά να προοδεύει και να εξελίσσεται η ομάδα.

Νέα προβλήματα

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ. Στα ήδη αρκετά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει με τραυματισμούς, ήρθαν να προστεθούν ακόμα δύο. Αυτά των Γιώργου Κυριακόπουλου και Γιάννη Κώτσιρα. Ο πρώτος είχε ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Μλαντένοβιτς. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο έλληνας αριστερός μπακ έχει υποστεί οστικό οίδημα στον αστράγαλο και είναι άγνωστο πόσο διάστημα θα μείνει εκτός γηπέδων. Επιπλέον ο Γιάννης Κώτσιρας ταλαιπωρείται από μια θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στην επανέναρξη και στο ματς απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Θυμίζουμε ότι εκτός είναι οι Σίριλ Ντέσερες, Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Από το Κορωπί απουσιάζουν αυτές τις μέρες και οι διεθνείς, ενώ το παρών στη χθεσινή προπόνηση έδωσε ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης.