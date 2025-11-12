Τον οδικό χάρτη ως την πραγματοποίηση του εξαιρετικά δύσκολου εγχειρήματος της πολυμερούς διάσκεψης «5Χ5» αποκάλυψε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανοίγοντας με παρέμβασή του τις εργασίες του Athens Security Forum, της ετήσιας διοργάνωσης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) που φέτος τελεί υπό την αιγίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ. Με δεδομένο ότι δεν έχουν έως τώρα υπάρξει τυπικές συζητήσεις με τα άλλα τέσσερα μέρη του πενταμερούς σχήματος (Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη), πέραν κάποιων άτυπων επαφών, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προσδιόρισε χθες για πρώτη φορά το χρονικό παράθυρο εντός του οποίου θα σημειωθούν τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, το ελληνικό ΥΠΕΞ, στο οποίο έχει ανατεθεί το εν λόγω πρότζεκτ, θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την κοινή βούληση των άλλων χωρών έως το τέλος του έτους, ώστε σε πρώτη φάση να ολοκληρωθεί ένας γύρος διερευνητικών επαφών ικανός να καταδείξει κατά πόσο μπορεί η συγκεκριμένη ελληνική πρωτοβουλία για σχήμα «5Χ5» να λάβει όντως σάρκα και οστά.

Συνυποσχετικό όλων των χωρών

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή 50 ημερών του ελληνικού ΥΠΕΞ με επικεφαλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ακολούθως, εντός Δεκεμβρίου, θα είναι θεωρητικά όλα έτοιμα προκειμένου να σταλούν κι επίσημα οι προσκλήσεις προς Αγκυρα, Λευκωσία, Κάιρο, Τρίπολη και Βεγγάζη. Αφού ευοδωθούν οι διερευνητικές επαφές και «κλειδώσει» η πρόθεση όλων να αντιμετωπίσουν από κοινού και στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας των κρατών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου τις προκλήσεις της περιοχής, τότε επόμενο βήμα θα είναι η αποτύπωση της κοινής βούλησης σε κάποιο συνυποσχετικό που θα συνυπογράψουν όλα τα μέρη.

Εναλλακτικά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μπορούσε να προγραμματιστεί συνάντηση σε επίπεδο ΥΠΕΞ των πέντε χωρών ή τεχνικών κλιμακίων.

Αρχή με πολιτική προστασία, μετανάστευση

Στο κάλεσμα που απηύθυνε εκ νέου χθες ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προς τις άλλες χώρες της Πολυμερούς για την Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε πως η Ελλάδα ναι μεν επιδιώκει ειρήνη στην περιοχή και συνεργασία με τους γείτονες, αλλά χωρίς αυτό να συνεπάγεται εκπτώσεις στις «κόκκινες» γραμμές. Οπως εξήγησε, ο λόγος που η χώρα μας λαμβάνει τώρα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σχετίζεται με το γεγονός ότι προηγήθηκαν σειρά ενεργειών (Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, επένδυση αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα) που την έφεραν σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο, το οποίο οφείλει να κεφαλαιοποιήσει. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πενταμερή διάσκεψη, η Αθήνα σχεδιάζει να ξεκινήσει από τα εύκολα της ατζέντας «5Χ5» (πολιτική προστασία, μετανάστευση) και αργότερα να προχωρήσει – εφόσον έχει καταστεί το σχήμα αρκούντως λειτουργικό – με τα πιο δύσκολα που αφορούν τη συνδεσιμότητα και την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Οσον αφορά το «αγκάθι» της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με την Αγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την πεποίθηση πως «ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί τρόπος» να καταστεί εφικτή μια τέτοια συζήτηση, διαφορετικά, όπως ανέφερε, θα υπάρχουν πάντα εντάσεις. Αναγνωρίζοντας, πάντως, την αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος, ο έλληνας ΥΠΕΞ επεσήμανε – απαντώντας και στη γενικότερη κριτική επί της εξωτερικής πολιτικής – πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα από το να δίνονται απλοϊκές απαντήσεις σε σύνθετα ζητήματα.

Ο Νίκος Δένδιας για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Μιλώντας αργότερα από το ίδιο βήμα για την Τουρκία και το επίπεδο που βρίσκεται η χώρα μας αμυντικά, o Νίκος Δένδιας τόνισε πως αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή δυσανάλογη του μεγέθους μας, στην οποία πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, αξιολογώντας τις κινήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινή άμυνα, ξεκαθάρισε πως θα απαιτηθούν τουλάχιστον 20 χρόνια για να φτάσει η Ευρώπη σε ένα σοβαρό επίπεδο δυνατοτήτων, ενώ έκανε λόγο και για ανάγκη αλλαγής κουλτούρας. Οπως ο ίδιος εξήγησε, ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα θα είναι η επιστροφή της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας. «Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με ευρωπαϊκές σημαίες», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας πως την ίδια ώρα οι ΗΠΑ είναι εθισμένες σε αυτό το θέαμα. Οσον αφορά δε τους ευρωατλαντικούς δεσμούς, ο ίδιος στάθηκε υπέρ ενός ρόλου παγκόσμιας εμβέλειας από πλευράς ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα από τις Βρυξέλλες να διεξαγάγουν άσκηση πειθούς προς την Ουάσιγκτον.