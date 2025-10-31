Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Οι συνομιλίες των δύο υπουργών επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις και στην ασφάλεια στη θάλασσα, ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητα για τις δύο χώρες.

Παράλληλα, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών, καθώς και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου Ελλάδα και Μπαχρέιν συμμετέχουν ως εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.