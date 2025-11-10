Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει αναζωπυρώσει χρόνιες τοπικές αντιπαραθέσεις. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ειδικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ «χτένισαν» τον Ψηλορείτη αναζητώντας τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία φέρονται να ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού και όχι ενεργοί συμμετέχοντες. Οι Αρχές επιδιώκουν να λάβουν καταθέσεις από τους δύο, αλλά και να διασφαλίσουν την προστασία τους, καθώς το κλίμα στην περιοχή παραμένει τεταμένο.

Παρότι χθες συμπληρώνονταν εννέα ημέρες από το φονικό, τα προγραμματισμένα μνημόσυνα για τα δύο θύματα – τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη – δεν πραγματοποιήθηκαν. Στην κυριακάτικη λειτουργία, ο εφημέριος του χωριού, πατέρας Ιωάννης Γιαννουλάκης, απηύθυνε μήνυμα ενότητας: «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας. Με σύνεση, αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση να πορευόμαστε ειρηνικά στον αγώνα της ζωής», τόνισε από τον άμβωνα. Σήμερα, τα σχολεία των Βοριζίων ανοίγουν ξανά για πρώτη φορά μετά το μακελειό, σε μια προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στην περιοχή θα βρεθούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που θα παραμείνουν για δύο εβδομάδες, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στις φυλακές στρέφεται η έρευνα

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εστιάζουν πλέον στις φυλακές Αλικαρνασσού, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιος έδωσε την εντολή και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό που προηγήθηκε του διπλού φονικού. Το πρωί του Σαββάτου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη – κρατούμενοι για ζωοκλοπές – μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μαζί με δύο ακόμη τρόφιμους. Στα κελιά τους είχαν βρεθεί μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι πέντε κρατούμενοι έδωσαν συμπληρωματικές καταθέσεις στην ανακρίτρια, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η «παραγγελία» για τη βόμβα δόθηκε μέσα από τη φυλακή.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ανατροπή σημειώθηκε στο πρόγραμμα των απολογιών για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί πέντε κατηγορούμενοι να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας τη Δευτέρα, η διαδικασία για τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη πραγματοποιήθηκε τελικά την Κυριακή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο αδελφό του και τον νεότερο της οικογένειας, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Υστερα από πολύωρες απολογίες, και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για λόγους ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν σε σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης, όπως είχε συμβεί και με τους δύο συγγενείς τους που τραυματίστηκαν κατά τη συμπλοκή και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ – τον 25χρονο αδελφό και έναν 30χρονο πρώτο εξάδελφο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο τελευταίοι έχουν ήδη μεταχθεί σε διαφορετικές φυλακές της ηπειρωτικής χώρας. Ετσι, τη Δευτέρα απομένει να απολογηθούν μόνο οι δύο κατηγορούμενοι από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη: ο 43χρονος γαμπρός του θύματος, Φανούρη Καργάκη, και ένας 48χρονος συγγενής του. Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και νέες διώξεις καθώς προχωρά η ανάλυση των καταθέσεων και των ψηφιακών ευρημάτων.

Το κίνητρο και οι οικογενειακές διαφορές

Από τα έως τώρα στοιχεία, η βομβιστική επίθεση που αποτέλεσε το προοίμιο του μακελειού φαίνεται να αποφασίστηκε σε ένα «οικογενειακό συμβούλιο» των Καργάκηδων. Κατά πληροφορίες, αφορμή στάθηκε ζήλια για αγροτική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη – ένα επεισόδιο που αναζωπύρωσε παλιές διενέξεις για βοσκοτόπια και περιουσίες. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με εφόδους σε σπίτια, αποθήκες και ποιμνιοστάσια της περιοχής. Σε ορισμένες κατοικίες βρέθηκαν μέχρι και κορνίζες με παλιά εντάλματα σύλληψης μελών της οικογένειας, κρεμασμένες ως «τίτλοι τιμής», σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.