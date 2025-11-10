Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ο λόγος για τον 43χρονο γαμπρό και 48χρονο συγγενή του Φανούρη Καργάκη, που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη

Όπως μεταδίδει το Cretalive, μόνο από το γεγονός της ολιγόλεπτη παραμονής των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάνσικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα και πάντως δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

υπό άκρα μυστικότητα, απολογήθηκαν μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή. Χθες,ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της νέο οπτικό υλικό που καταγράφει κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το φονικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των όπλων καθώς και του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε την τραγική σύγκρουση.