Τραυματισμός ρώσου στρατιώτη: Οκτώ πόντοι. Η δολοφονία του 12 πόντοι. Καταστροφή τανκ: 40 πόντοι. Σύλληψη ζωντανού ρώσου στρατιώτη: 120 πόντοι. Είναι το σύστημα επίθεσης με drone του ουκρανικού στρατού, που μοιάζει με βίντεο-γκέιμ. Μονάδες του στρατού συναγωνίζονται για πόντους, ένα σύστημα που εγκαινιάστηκε από την ηγεσία του στρατεύματος πριν από ένα χρόνο: 400 μονάδες χειριστών drones τραυμάτισαν ή σκότωσαν 18.000 ρώσους στρατιώτες τον Σεπτέμβριο – συναγωνίζονται με πόντους για να κερδίσουν καλύτερα drones ή εξαρτήματα. Η μονάδα drone με το όνομα Αχιλλέας είναι πρώτη στην κατάταξη. Ο διοικητής της, ο 33χρονος Σταν λέει ότι οι στρατιώτες του το βλέπουν ως παιχνίδι: «Ενα βάναυσο παιχνίδι – ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε πόντους».

«Η ιδέα είναι ότι μέχρι το 2040 θα υπάρχουν περίπου χίλιοι άνθρωποι που ζουν μόνιμα στη Σελήνη και 40.000 τουρίστες ετησίως», λέει ο Ανχελ Μιλάγκρο, διευθυντής αποστολής της ιαπωνικής διαστημικής εταιρείας Ispace, της πρώτης ιδιωτικής εταιρείας που προσπάθησε να προσεδαφίσει ρομποτικό σκάφος στη Σελήνη. Προβλέπει ότι οι νέοι που σπουδάζουν μηχανική θα είναι η πρώτη γενιά επαγγελματιών που θα ταξιδέψουν στη Σελήνη για να εργαστούν. Η εταιρεία του έκανε δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσελήνωσης ρομποτικού σκάφους, όμως τα σχέδια δεν σταματούν. Στόχος τώρα η προσεδάφιση σκάφους στον νότιο πόλο της Σελήνης το 2027, σε συνεργασία με τη ΝASA. «Οσο προσπαθούμε, ακόμα κι αν αποτυγχάνουμε, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην εγκατάσταση ανθρώπων στη Σελήνη».

Η Οντρεϊ Τανγκ χρησιμοποιεί τις ικανότητές της στον τομέα των χάκερ, το IQ της 180 και τη θέση της ως υπουργού Ψηφιακών Υποθέσεων της Ταϊβάν – την οποία κατέχει επί 10 χρόνια – για να κάνει το Διαδίκτυο ασφαλέστερο, ιδιαίτερα ένα σύστημα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Για την «προώθηση της κοινωνικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας για την ενδυνάμωση των πολιτών, την ανανέωση της δημοκρατίας και την εξάλειψη των διαιρέσεων», η Τανγκ μόλις κέρδισε ένα από τα Βραβεία Right Livelihood 2025, γνωστά ως το εναλλακτικό Νομπέλ. Η υπουργός πιστεύει ότι το Διαδίκτυο – αν και γεμάτο συγκρούσεις και πόλωση – έχει τη δύναμη «να δώσει στους πολίτες άμεσο ρόλο στη χάραξη πολιτικής και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο κράτος».

Στις πρώτες εμφανίσεις της στην Ελλάδα κυριάρχησαν λαμπερές τουαλέτες με ελαφρολαϊκή υπόκρουση. Η πολυαναμενόμενη άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλύθηκε ενδελεχώς στις πρωινές εκπομπές με υπερβάλλοντα ζήλο. Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, ως γνήσιο παιδί του κινήματος MAGA δεν κρύβεται από τις κάμερες αλλά τις αποζητά. Μπορεί να αντάλλαξε αστεία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για έναν νέο σύζυγο», όμως το σίγουρο είναι πως η 56χρονη Καλιφορνέζα με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο και την Ιρλανδία ήρθε στη χώρα μας με βαριά ατζέντα. Οπως είπε ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αγκυρα Τομ Μπάρακ, θα συνεργαστούν στενά και για όλα – αυτό μπορεί να σημαίνει ελληνοτουρκικά, θαλάσσιες ζώνες και ίσως το Κυπριακό. Με γνώμονα πάντα τα αμερικανικά συμφέροντα.