Τις παρασκηνιακές συζητήσεις – και γαλάζιες εισηγήσεις – για κυβερνητικό ανασχηματισμό έως το τέλος του 2025 και για παρέμβαση στο εκλογικό σύστημα στις αρχές του 2026, μαζί με ποικίλες εκτιμήσεις σχετικά με τον εκλογικό χρόνο, ζωηρεύει η επιστροφή της ΝΔ σε πορεία εσωστρέφειας. Είναι μία από τις παρενέργειες των συνεχιζόμενων πιέσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποκαλύψεις και αδειάσματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και ενόψει νέας δικογραφίας και του αγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα (11 Νοεμβρίου) και των κραδασμών, που δεν έχουν σταματήσει, από τα ομολογημένα, επικοινωνιακά και επιχειρησιακά, λάθη στην υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Αυτά οδηγούν την κυβέρνηση σε θέση απολογίας τόσο από τα δεξιά της με μομφές για προχειρότητα, εγκατάλειψη της περιφέρειας, αγνόηση των αναγκών των συνταξιούχων που είναι η ραχοκοκαλιά της εκλογικής βάσης της ΝΔ, όσο και από τα αριστερά της με κατηγορίες για μεθοδεύσεις και ιδιωτικοποίηση.

Το Μέγαρο Μαξίμου, διαπιστώνοντας ότι φθείρεται περαιτέρω η εικόνα του, ψάχνει τρόπο αντίδρασης στο κλίμα αμηχανίας μεταξύ κυβέρνησης και βουλευτών.

Πρώτον, υποβαθμίζει εξελίξεις, όπως τα νέα γαλάζια χτυπήματα στην ηγεσία (κατατέθηκε ομαδική ερώτηση βουλευτών στον Σταύρο Παπασταύρου για το ρεύμα, προετοιμάζεται μία στον Κυριάκο Πιερρακάκη για το Υπερταμείο): «Η ΝΔ σπάει μια παράδοση που έλεγε ότι οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων που είναι στην κυβέρνηση απλά ψηφίζουν νομοσχέδια» είπε (EΡΤnews) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «η ΝΔ είναι φιλελεύθερο κόμμα, δεν έχει σιωπητήριο αμνών» σημείωσε (Σκάι) ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, τον οποίο μέχρι σήμερα οι γαλάζιοι δεν ήθελαν να φέρουν σε δύσκολη θέση.

Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βγει μπροστά με εμφανίσεις (επαναπρογραμματίζει την περιοδεία στην Κομοτηνή για την ερχόμενη εβδομάδα) και συνεντεύξεις, επιδιώκοντας να στρέψει το ενδιαφέρον σε «πεπραγμένα» και νέες πρωτοβουλίες: στις ανακοινώσεις για μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή, τον τρόπο χορήγησης αδειών και τους ελέγχους, στις «θετικές» ειδήσεις όπως τα μέτρα στήριξης «2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ» μέχρι τον Δεκέμβριο κ.λπ.

Τρίτον, μπροστά στην εικόνα νευρικότητας και καχυποψίας ακόμα και στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, όχι μόνο εντός της ΚΟ, το Μαξίμου δεν θέλει να σηκώνονται συζητήσεις που απειλούν να τορπιλίσουν τις προσπάθειες κατευνασμού. Εξού και από τη μία εξετάζεται θετικά η προοπτική σύγκλησης μιας «ουσιαστικής» συνεδρίασης Μητσοτάκη – βουλευτών, από την άλλη εκπέμπονται αρνητικά σινιάλα απέναντι στη σεναριολογία για τον ανασχηματισμό και τον εκλογικό χρόνο και νόμο.

Στο μυαλό του Μητσοτάκη

Πηγές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση Μητσοτάκη να ανακατέψει την τράπουλα – τουλάχιστον όχι στο επόμενο τρίμηνο, εκτιμούν διστακτικά. Εχουν περάσει οκτώ μήνες από τον βαθύτερο έως τώρα ανασχηματισμό (με την είσοδο του Κωστή Χατζηδάκη στο Μαξίμου τότε), ωστόσο είχαν ακολουθήσει αναγκαστικά έκτακτες αποφάσεις Μητσοτάκη υπό το βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον διακινείται φημολογία για νέο «ανασχηματισμό Μαξίμου»: επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στην κυβερνητική έδρα και μετακόμιση του Σταύρου Παπασταύρου στο υπουργείο Εξωτερικών, π.χ. Επισήμως διαψεύδεται σχεδιασμός για άμεσες μετακινήσεις στελεχών και κόκκινες κάρτες. Ο Μητσοτάκης φέρεται ότι κρατά το χαρτί της αναδόμησης για αργότερα, θεωρώντας ότι προσώρας κάτι τέτοιο απειλεί με περισσότερα προβλήματα απ’ όσα ενδεχομένως θα έλυνε.

Ως προς τον εκλογικό χρόνο, ενημερωμένες πηγές επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει κυκλωμένο τον Μάρτιο του 2027. Τα κομματικά επιτελεία ωστόσο ετοιμάζονται και για το 2026, ενώ εντοπίζονται και εντός ΝΔ στελέχη που, παρότι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα παλέψει να φτάσει στην άνοιξη του 2027, δηλώνουν στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους ότι εφόσον δεν υπάρξει δυναμική ανασύνταξης της ΝΔ δεν θα πρέπει να αποκλείεται ένας αιφνιδιασμός μετά την άνοιξη του 2026.

Για το εκλογικό σύστημα, ο Μητσοτάκης κρατάει κλειδωμένο το συρτάρι με τα προσχέδια (τα οποία υπάρχουν στο πρωθυπουργικό συρτάρι, που όμως ο Μητσοτάκης φαίνεται να κρατά κλειδωμένο). Κάποιοι όμως δεν αποκλείουν ευρύτερη εκλογική παρέμβαση που θα περνούσε μέσα από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ μία από τις εισηγήσεις που κερδίζει γαλάζιους υποστηρικτές είναι η έξτρα πριμοδότηση, κλιμακωτή ή όχι, έως 10 εδρών στην περίπτωση διευρυμένης ψαλίδας άνω των οκτώ ή 10 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Είναι γνωστό ότι παραμένουν στη ΝΔ ένθερμοι υποστηρικτές της αύξησης του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή από το 3% στο 5%, κάτι που θα έφερνε σημαντική ανακατανομή εδρών, αφού ο πήχης της αυτοδυναμίας συναρτάται άμεσα από το αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων που δεν φτάνουν στο κατώφλι του 3%. Και είναι επίσης γνωστό ότι έχει εξεταστεί στα χαρτιά μια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του μπόνους: αν το 0,5% που σήμερα διασφαλίζει μία επιπλέον έδρα (μετά το 25% που χαρίζει στον πρώτο μονομιάς τις πρώτες 20 έδρες) έπεφτε στο 0,4%, ο πήχης της αυτοδυναμίας θα κατέβαινε σημαντικά.