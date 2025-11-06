Ενα νέο πολιτικό αστέρι ανέδειξε η Νέα Υόρκη, με την εκλογή του 34χρονου Δημοκρατικού Ζοράν Μαμντάνι στο αξίωμα του δημάρχου της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης – βασισμένος σε μια συμμαχία νέων, εργαζομένων και μεταναστών. Σε μια εποχή μεγάλης αποχής από τις κάλπες, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μητρόπολης των ΗΠΑ εξελέγη με 50,4% με τη συμμετοχή να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια, δηλαδή διπλάσια από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είναι ο πρώτος υποψήφιος στη Νέα Υόρκη εδώ και πάνω από μισό αιώνα που κερδίζει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψήφους.

Απέναντί του είχε τον 67χρονο Δημοκρατικό πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Αντριου Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος με την υποστήριξη του κατεστημένου του κόμματος, του Τραμπ και μεγιστάνων που στήριξαν την εκστρατεία του με περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια. Παρ’ όλα αυτά περιορίστηκε στο 41,6%, ενώ ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Kέρτις Σλίβα συγκέντρωσε 7,1%. Στην πρώτη ομιλία μετά τον θρίαμβό του ο, γεννημένος στην Ουγκάντα από ινδούς γονείς, Μαμντάνι προκάλεσε στα ίδια τον πρόεδρο Τραμπ – ο οποίος έχει απειλήσει να του κόψει κάθε χρηματοδότηση – να «ανεβάσει την ένταση». Ο νέος δήμαρχος που έχει υποσχεθεί δωρεάν μεταφορικά μέσα, παιδικούς σταθμούς και άλλες παροχές για τους πολίτες της Νέας Υόρκης τόνισε: «Θα βάλουμε τέλος στην “κουλτούρα της διαφθοράς” που επέτρεψε σε δισεκατομμυριούχους όπως ο Τραμπ να φοροδιαφεύγουν και να εκμεταλλεύονται φορολογικές απαλλαγές».

Η εκλογή του ως 111ου δημάρχου της Νέας Υόρκης οφείλεται τόσο στην προσωπική του απήχηση, όσο και σε μια πρωτότυπη εκστρατεία στον δρόμο. Στην αρχή του έτους ο Μαμντάνι είχε ποσοστό 1% στις δημοσκοπήσεις και ελάχιστοι Νεοϋορκέζοι γνώριζαν το όνομά του. Το πάθος του και οι υποσχέσεις για επίλυση βασικών ζητημάτων των κατοίκων έφερε γρήγορα πολλούς νέους κοντά του, που έγιναν εθελοντές και χρησιμοποίησαν ακόμα πιο προχωρημένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζόναθαν Ρόζεν, ένας Δημοκρατικός που βοήθησε στην εκλογή του Μπιλ ντε Μπλάζιο στη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2013 συνέκρινε τη στρατηγική του Μαμντάνι με εκείνη που χρησιμοποίησαν δύο άλλοι Νεοϋορκέζοι, ο Τραμπ και η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, οι οποίοι «αγνόησαν όλους τους θεσμούς και τους κανόνες και έχτισαν απευθείας σχέση με τους Νεοϋορκέζους. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν σημασία και όποιος το καταλαβαίνει πρώτος κερδίζει».

Μετά τη θεαματική εκλογή του Μαμντάνι, είναι δύσκολο να δει κάποιος πως δεν θα εξαναγκαστεί σε αλλαγές το Δημοκρατικό Κόμμα, έγραψε η «Washington Post», καθώς φαίνεται ο χαρισματικός νεαρός πολιτικός μπόρεσε να σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες πολιτών που βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να πέφτει και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία μελετούν προσεκτικά προοδευτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, για να πάρουν ιδέες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, ψηφοφορίες έγιναν και σε κάποιες άλλες περιοχές στις ΗΠΑ. Στη Βιρτζίνια, η Δημοκρατική Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ κέρδισε εύκολα τις εκλογές για κυβερνήτης, το ίδιο και στο Νιου Τζέρσεϊ, η επίσης Δημοκρατική Μίκι Σέριλ. Οι τρεις σημαντικές αναμετρήσεις πρόσφεραν στο ταλαιπωρημένο Δημοκρατικό Κόμμα ελπίδα για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, όταν θα διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου που τώρα τον έχουν οι Ρεπουμπλικανοί. Και οι τρεις υποψήφιοι έδωσαν έμφαση στα οικονομικά ζητήματα και ιδίως στο κόστος ζωής. Οι εξελίξεις δεν πέρασαν απαρατήρητες στη Wall Street, όπου οι χρηματιστές ετοιμάζονται για μια νέα κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι ενισχύονται έναντι των υποψηφίων που στήριξε ο πρόεδρος Τραμπ.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι έδωσαν στους Δημοκρατικούς νομοθέτες την εξουσία να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη του πολιτειακού Κογκρέσου, διευρύνοντας μια εθνική μάχη για την ανακατανομή των περιφερειών – γεγονός που πιθανώς θα δώσει 5 ακόμα έδρες στους Δημοκρατικούς, στις εκλογές της επόμενης χρονιάς.