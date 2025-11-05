Μια απελπισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει να μεταβληθούν τα ΕΛΤΑ σε «Άγνωστο Στρατιώτη Νο 2» (θεωρώ ότι) είναι η αποπομπή του Γρηγόρη Σκλήκα… μάνατζερ των τριών ηπείρων, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού. Και ειδικότερα η εκτίμηση ότι το πράγμα δύσκολα θα μαζευτεί με όσα συνέβησαν κατά την τηλεσύσκεψη που είχαν οι βουλευτές της ΝουΔου με τον Σκλήκα. Διότι απεδείχθη, ότι ακόμη και πρόβλημα με το… σιντριβάνι στην Ομόνοια να υπάρξει, θα βρεθούν 100 βουλευτές της ΝουΔου να την «πέσουν» σε όποιον (κυβερνητικό) βρουν πρόχειρο. Τέτοιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο κόμμα…

Επανέρχομαι. Η απόφαση της αποπομπής είναι του ίδιου του Μητσοτάκη. Ουσιαστικά ελήφθη, μαθαίνω, το βράδυ της Δευτέρας, αμέσως μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης των Σκλήκα – Παπαστεργίου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝουΔου (κράτησε ένα 5ωρο και έλαβαν μέρος κάτι λιγότερο από 100 βουλευτές). Και ανακοινώθηκε χθες το πρωί, στον λεγόμενο «πρωινό καφέ» του Μαξίμου, έπειτα από μια σύντομη συζήτηση.

«Πλήρωσε» τον αιφνιδιασμό

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η (βαριά) κατηγορία κατά του Σκλήκα, που είχε ήδη ενημερωθεί από το πρωί, από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, ότι τον «φεύγουν» (και να στείλει επιστολή παραίτησης), είναι πως τους αιφνιδίασε όλους. Το σημαντικό είναι ότι δεν τον υπερασπίστηκε ούτε ο Κωστής, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ξαναδέχεται και τις δικές του ευθύνες, από τη στιγμή που ο άλλος ισχυριζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είχε στείλει email εδώ και έναν μήνα, τόσο στον αντιπρόεδρο Κωστή, όσο και στον προϊστάμενο των ΕΛΤΑ υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου, για τις προθέσεις του. Χωρίς να λάβει καμία αντίδραση. Ούτε «κάν’ το», ούτε «μην προχωράς».

Κωδικός «Περιορίστε τη ζημιά»

Περιττό να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Κυριάκος (μου μεταφέρθηκε ότι) κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν εμφανώς κακόκεφος (ίσως γιατί μετά τον κορωνοϊό, «κονόμησε» και μια ίωση στην Αίγυπτο…). Ζήτησε όμως να ψαχτούν όλοι, για να δουν πώς θα περιοριστεί η ζημιά που έχει γίνει. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να ανασταλεί κάθε διαδικασία για το περαιτέρω κλείσιμο υποκαταστημάτων και γραφείων των ΕΛΤΑ, και «να ξεκινήσει άμεσα η ενημέρωση του κόσμου» προκειμένου να περιοριστεί η ζημιά που έχει υποστεί η κυβέρνηση.

Αν και δεν με ρώτησε κανείς, και ούτε και θα με ρωτήσει, προσωπικά πιστεύω ότι θα απαιτηθεί μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια, προκειμένου να εξηγηθεί ότι η συρρίκνωση του κύριου έργου των Ταχυδρομείων επιβάλλει σοβαρές περικοπές, και ότι αυτές οι περικοπές γίνονται γιατί ο οργανισμός πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει, κι όχι να αφανιστεί.

Στην ίδια καμπάνια είναι μάλλον απαραίτητο να εξηγηθεί επαρκώς ότι για τους κατοίκους της υπαίθρου και των ακριτικών νησιών δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους. Με κάποιον τρόπο, τα ΕΛΤΑ θα είναι κοντά τους, είτε με την προσωπική επαφή με υπάλληλο είτε με την ένταξη των λειτουργιών του οργανισμού σε κάποιον άλλο τοπικό φορέα, που μπορεί να είναι ας πούμε ένα σουπερμάρκετ.

Η «νάρκη» των απολιτίκ managers

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα ολόκληρο τρίμηνο μπροστά για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, τις οποίες ο αποπεμφθείς μάνατζερ των τριών ηπείρων Σκλήκας παρέλειψε να κάνει πριν ανακοινώσει την απόφαση για το κλείσιμο των 204 γραφείων και υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που τους άφησε όλους ξερούς. Πιο ξερούς κι από τη ρίγανη, που λέει κι ο φίλος μου ο Δημητράκης.

«Θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση συμβούλων», μου είπε ένας υψηλόβαθμος υπουργός, με τον οποίο συζητήσαμε χθες, υπό το κράτος των εντυπώσεων που δημιούργησε η απόλυση Σκλήκα. «Το θέμα δεν είναι απλά διαχειριστικό, είναι και ψυχολογικό, και από αυτή τη διπλή “ιδιότητα” ο μόνος που κινδυνεύει να χάσει είναι η κυβέρνηση. Επίσης όλη η διαχείριση που έγινε έως τώρα, επιβεβαιώνει πόσο προβληματική είναι η χρησιμοποίηση απολιτίκ managers σε κρίσιμους φορείς του κράτους. Ο τέως διευθύνων των ΕΛΤΑ είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση».

Αναμενόμενο – άρχισαν, και επ’ αυτού, τα κλασικά «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα»…

Εργο Τσίπρα

Φυσικά στο πλαίσιο αυτής της υπερκαμπάνιας ενημέρωσης και εξηγήσεων που απαιτείται, ας υπάρξει και σε κάποιο σημείο, μια αναφορά, στο γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με τα ΕΛΤΑ. Οτι όλο αυτό είναι ένα έργο Τσίπρα, και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οτι οι λεβέντες αυτοί στο πλαίσιο του 3ου και χειρότερου μνημονίου που υπέγραψαν, συμφώνησαν και τη δημιουργία του Υπερταμείου στο οποίο εκχώρησαν όλα τα ασημικά του σπιτιού. Και εν προκειμένω και τα ΕΛΤΑ. Το 2018 έγινε αυτό. Τον ίδιο χρόνο που βιώσαμε την απάτη των εξαγγελιών του γνωστού Πινόκιο Τσίπρα με τη μεγάλη μύτη, ο οποίος μας ανακοίνωνε από την Ιθάκη ότι βγήκαμε από τα μνημόνια – και μας καλούσε να πανηγυρίσουμε μαζί του για το μεγάλο γεγονός. Παραμύθια της Χαλιμάς. Ψέμα πάνω στο ψέμα! Οχι μόνο δεν βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά το παλικάρι είχε φροντίσει να υποθηκεύσει τη χώρα στους δανειστές, μέχρι το τέλος του αιώνα. Μέσα σε αυτά που υποθήκευσε ήταν και τα ΕΛΤΑ. Αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε…

Και τώρα, υποδύεται την πάπια Πεκίνου. Λέξη. Γιατί δεν βγαίνει να μας εξηγήσει πώς ακριβώς το έστησε το έργο με το Υπερταμείο; Τόσες και τόσες παρεμβάσεις έχει επιχειρήσει τελευταία…

«Πυρά» εκ των έσω

Είσαι μέλος της κυβερνήσεως. Παίρνονται αποφάσεις με τις οποίες δεν συμφωνείς. Ή ακόμη διότι κανείς δεν σε ρώτησε, και κανείς δεν σε ενημέρωσε. Ισως γιατί δεν ήταν της δικής σου αρμοδιότητας ή γιατί δεν γίνεται να τα μαθαίνεις όλα, την ίδια στιγμή που παίρνονται οι αποφάσεις. Είναι δυνατόν όμως, στη συνέχεια, να βγαίνεις δημόσια και να την «πέφτεις» στην κυβέρνησή σου, για μια απόφαση που πάρθηκε, και η οποία προκαλεί αντιδράσεις και εσωκομματικές γκρίνιες; Δεν είναι, λέω εγώ! Κι όμως υπάρχει υφυπουργός, που για το μείζον, όπως εξελίχθηκε εσωκυβερνητικό ζήτημα, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Αν χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση (στα ΕΛΤΑ) να γίνει. Να γίνει και έλεγχος των οικονομικών και να δούμε πώς μπορούν να είναι κερδοφόρα τα καταστήματα (…) από την άλλη όμως δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό (…) φταίει η διοίκηση των ΕΛΤΑ προφανώς που εφάρμοσε αυτά τα μέτρα. Οτι κλείνουν 204 καταστήματα δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε όταν ανακοινώθηκαν ποια και πού είναι και γι’ αυτόν τον λόγο πάρα πολλοί από εμάς ζητήσαμε να έχουμε και μία περαιτέρω ενημέρωση και να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό». Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακόμη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μπικικίνια

Με το φάντασμα του Τσίπρα να υπερίπταται πάνω από τα κεφάλια τους, συνεδριάζει σήμερα στο ευαγές ίδρυμα της πλατείας Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία του (απο)κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση, λέει, θα επικεντρωθεί στα ισχνά οικονομικά του κόμματος της χαράς, που πλέον δυσκολεύεται να λειτουργήσει, και αυτό έχει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ότι παρά τις υποσχέσεις εξακολουθούν να μην πληρώνουν τους μισθούς στους συναδέλφους της «Αυγής» και του ραδιοφώνου Στο Κόκκινο. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι λίγοι εκείνοι που θα θυμηθούν τις εποχές της οικονομικής ευμάρειας επί Τσίπρα, τότε που «λεφτά υπήρχαν» να φάνε και οι κότες. Και θεωρώ περίπου βέβαιο ότι κάποιος (ο Πολάκης; Ο Ραγκούσης;) θα θυμηθεί και το δάνειο που παρείχε προ διετίας περίπου, ο έκπτωτος πρόεδρος Κασσελάκης προκειμένου να στηρίξει οικονομικά το κόμμα, και ύστερα αυτό γύρισε εναντίον του – μπούμερανγκ που πληρώνει ακόμη, με «πόθεν έσχες», καταδίκες και τα ρέστα.

Αχ τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα λεφτά, τα μπερντέ, τα μπικικίνια, που τραγουδούσε κάποτε κι ο Σταμάτης Κραουνάκης…