Η Κρήτη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για την υπόθεση παραδόθηκαν στις Αρχές. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί έκρηξη το βράδυ πριν από τη συμπλοκή, τον 29χρονο αδελφό του και τον μικρότερο, 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η παράδοσή τους έγινε με τη μεσολάβηση της δικηγόρου τους, λίγες ώρες αφότου η Αστυνομία είχε εντοπίσει ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται ότι είχε καταφύγει ο ένας από τους τρεις. Οι αστυνομικοί προχώρησαν τότε στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, πατέρα και γιου, στο πλαίσιο των ερευνών. Το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για αντιπαράθεση που σχετίζεται με παλιές προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών της περιοχής.

400 αστυνομικοί

Στο χωριό, το οποίο αριθμεί περίπου 500 κατοίκους, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις – περισσότεροι από 400 πάνοπλοι αστυνομικοί – προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο φονικό, καθώς και για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια. Η μικρή κοινωνία των Βοριζίων παραμένει συγκλονισμένη και ζητεί να μπει οριστικό τέλος στους κύκλους βίας που στιγμάτισαν ξανά την Κρήτη.

Τα σχολεία

Στο μεταξύ, επαναλειτουργούν κανονικά από σήμερα το δημοτικό και το γυμνάσιο Ζαρού, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται όλη την εβδομάδα τα μαθήματα στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο Βοριζίων. Οι μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο Βοριζίων θα επανέλθουν στις τάξεις τους την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από τη Δευτέρα θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού η ειδική ομάδα από 4 ειδικούς παιδοψυχολόγους και 4 κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.