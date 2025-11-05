Νέα ανάρτηση έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο Facebook, σχολιάζοντας τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια.

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία, που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι· είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. «Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά -κι εγώ ως Κρητικός- ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς· να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη, που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη, που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές.

Είναι ώρα όλοι -Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία- να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».