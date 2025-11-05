Στην ψηφιακή εποχή – έστω και με καθυστέρηση – περνούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού της Αθήνας με τα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η λειτουργία ενός νέου συστήματος, όπου η επιβίβαση στα ΜΜΜ της Αττικής θα γίνεται μόνο με το κινητό τηλέφωνο, μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής ATH.ENA GO, χωρίς την ανάγκη προμήθειας φυσικής κάρτας ή χάρτινων εισιτηρίων.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιτρέπει στους επιβάτες να «φορτώνουν» εισιτήρια, να ελέγχουν τα υπόλοιπά τους και να πραγματοποιούν τις διαδρομές με ένα «κλικ». Το νέο σύστημα αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις 15 Νοεμβρίου, λειτουργώντας δοκιμαστικά σε τμήματα του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη την πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή ATH.ENA GO όλοι οι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου, όπως οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, οι φοιτητές/σπουδαστές, τα παιδιά ηλικίας 7-12 χρονών, οι πολύτεκνοι και τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67 %, θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο με το κινητό τους τηλέφωνο, προεπιλέγοντας σε αυτό το αντίστοιχο πρόγραμμα μειωμένου εισιτηρίου.

Η μετάβαση στο «ψηφιακό εισιτήριο» θα φέρει αρκετές αλλαγές για τους επιβάτες, αλλά και για τους διαχειριστές του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

Ευκολία: Ο επιβάτης δεν θα χρειάζεται να κουβαλά φυσική κάρτα, ενώ οι αναπληρώσεις των καρτών σε περιπτώσεις απωλειών θα γίνονται ψηφιακά.

Ο επιβάτης δεν θα χρειάζεται να κουβαλά φυσική κάρτα, ενώ οι αναπληρώσεις των καρτών σε περιπτώσεις απωλειών θα γίνονται ψηφιακά. Διαφάνεια και έλεγχος: Οι κινήσεις των επιβατών με τα ΜΜΜ θα καταγράφονται αυτόματα, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης.

Οι κινήσεις των επιβατών με τα ΜΜΜ θα καταγράφονται αυτόματα, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης. Αποδοτικότητα: Οι ελεγκτές κομίστρου θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές για άμεσο έλεγχο, ενώ οι δικαιολογίες για «χαμένες κάρτες» αποτελούν παρελθόν.

Οι ελεγκτές κομίστρου θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές για άμεσο έλεγχο, ενώ οι δικαιολογίες για «χαμένες κάρτες» αποτελούν παρελθόν. Κόστος και αξιοπιστία: Λιγότερα υλικά για φυσικές κάρτες και πιο ευέλικτες ενημερώσεις των τιμών ή προσφορών.

Η μετάβαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της «έξυπνης κινητικότητας» που στοχεύει στη μείωση των καθυστερήσεων, στην αποσυμφόρηση των σταθμών και στη βελτίωση της εμπειρίας του επιβατικού κοινού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ψηφιοποίηση απαιτεί να υπάρχει πλήρης κάλυψη δικτύου από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ώστε η πρόσβαση στην εφαρμογή ATH.ENA GO να είναι εφικτή για όλους, ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα λειτουργεί

Ειδικότερα, από τις 15 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) εγκαινιάζει την άυλη κάρτα ATH.ENA GO, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους επιβάτες να εκδίδουν, να φορτίζουν και να ακυρώνουν το εισιτήριό τους απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την ATH.ENA Card και βασίζεται στο σύστημα Account-Based Ticketing (ABT) – μια διεθνή πρακτική που μεταφέρει τη διαχείριση του εισιτηρίου σε προσωπικό λογαριασμό. Ο επιβάτης θα δημιουργεί το προφίλ του στην εφαρμογή ATH.ENA GO, θα δηλώνει τυχόν εκπτώσεις εφόσον είναι φοιτητής, άνεργος, πολύτεκνος κ.λπ. και θα έχει πλήρη έλεγχο των διαδρομών, των πληρωμών και του υπολοίπου του σε πραγματικό χρόνο.

Με την εφαρμογή ATH.ENA GO το εισιτήριο μεταφέρεται ουσιαστικά στο κινητό του επιβάτη. Εκείνος θα μπορεί να το επαναφορτίζει, να αγοράζει προϊόντα (από εισιτήρια 90 λεπτών έως ετήσιες κάρτες), καθώς και να βλέπει τις διαδρομές του όποτε θέλει. Το σύστημα υποστηρίζει τόσο προϊόντα μακράς διάρκειας (24 ωρών, 30 ημερών, ετήσια) όσο και βραχείας διάρκειας, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει ποιο θα ενεργοποιείται πρώτο.

Η βασική διαφορά με την πλαστική κάρτα είναι ότι το νέο μοντέλο θα επιτρέπει την πληρωμή του πραγματικού αντιτίμου μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής και όχι προκαταβολικά. Πρόκειται για μια λογική παρόμοια με τις ανέπαφες τραπεζικές συναλλαγές, που απευθύνεται κυρίως στους συχνούς χρήστες των ΜΜΜ.

Το ιστορικό των κινήσεων

Κατά τη μετακίνηση του επιβάτη, η εφαρμογή θα πρέπει να είναι ανοιχτή, όμως το σύστημα θα λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο για περιορισμένο αριθμό διαδρομών. Εφόσον χαθεί ή κλαπεί η τηλεφωνική συσκευή, ο επιβάτης θα μπορεί να δηλώσει απώλεια ή ακύρωση της κάρτας μέσα από την ίδια εφαρμογή, διασφαλίζοντας τα χρήματά του. Με τη νέα μορφή του κομίστρου οι επιβάτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής να παρακολουθούν το ιστορικό των κινήσεών τους, να ελέγχουν τυχόν χρεώσεις ή να αμφισβητούν μετακινήσεις που δεν πραγματοποίησαν. Ολα τα δεδομένα θα είναι απολύτως κρυπτογραφημένα, με τον ΟΑΣΑ να αξιοποιεί μόνο «την εικόνα του πλήθους» για τη βελτίωση δρομολογίων και συχνοτήτων.

Επίσης, η νέα πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών καρτών από έναν λογαριασμό, μια λειτουργία χρήσιμη για οικογένειες, καθώς ένας γονιός θα μπορεί να φορτίζει και την κάρτα του παιδιού του. Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προσωποποιημένου ή ανώνυμου λογαριασμού. Ωστόσο, μόνον η πρώτη περίπτωση θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν εκπτώσεις και προωθητικά προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά το όφελος της μετάβασης στην άυλη κάρτα, διευκρινίζεται ότι αρχικά το σύστημα δεν θα οδηγήσει σε πλήρη κατάργηση του χάρτινου εισιτηρίου, το οποίο θα εξακολουθήσει να διατίθεται κανονικά. Ωστόσο, στόχος είναι η σταδιακή μείωση των χάρτινων εισιτηρίων, των οποίων το κόστος είναι σημαντικό. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο διατίθενται περίπου 50 εκατομμύρια χάρτινα εισιτήρια, που κοστίζουν 10 λεπτά το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι η σταδιακή κατάργησή τους θα αποφέρει στον ΟΑΣΑ ετήσια εξοικονόμηση 5 εκατ. ευρώ (όσο κοστίζουν 10 καινούργια λεωφορεία).