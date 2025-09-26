Ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα εισιτηρίων, το «Account Based Ticketing», προανήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, σε εκδήλωση για την αστική κινητικότητα, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025. Η εφαρμογή του συστήματος Account Based Ticketing θα αφορά το συνδυασμό πληρωμής του εισιτηρίου στα μέσα μεταφοράς, με τη χρήση ταξί, ποδηλάτου και άλλων υπηρεσιών., ενοποιώντας την αστική μετακίνηση.

Ήδη το 20% των ημερήσιων επιβατών χρησιμοποιεί ανέπαφες συναλλαγές μέσω τραπεζικής κάρτας, ποσοστό που αναμένεται να ξεπεράσει το 50% σύντομα. Στους επιβάτες αεροδρομίου, η χρήση φτάνει το 30%, συμβάλλοντας τόσο στην ταχύτερη εξυπηρέτηση όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο κ. Σπηλιόπουλος τόνισε ότι «σε δυόμιση χρόνια, αυτά που έγιναν στις αστικές συγκοινωνίες (ανανέωση στόλου και νέες ψηφιακές υπηρεσίες) δεν έγιναν τα προηγούμενα 30 χρόνια. Οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατ. και παράλληλα, δρομολογούνται κι άλλες επενδύσεις για την αναβάθμιση και προμήθεια νέων συρμών στη ΣΤΑΣΥ και νέων οχημάτων στη ΟΣΥ».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι το δίκτυο των λεωφορείων επεκτείνεται συνεχώς, φτάνοντας έως τον Μαραθώνα, το Μαρκόπουλο και τα Καλύβια, ενώ θα υπάρξουν και περαιτέρω επεκτάσεις σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Ενόσω ο ΟΑΣΑ επεξεργάζεται το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής πραγματοποιούνται κι άλλες παράλληλες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως η ίδρυση και επέκταση της Συγκοινωνιακής Αστυνομίας, με στόχο οι Αστυνομικοί να φτάσουν τους 340, από 140 που ήταν πέρσι, μέτρο που μεγιστοποιεί την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.