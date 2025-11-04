Στον Ισπανό, Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα, φαίνεται ότι καταλήγει ο Παναθηναϊκός για το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας και την αντικατάσταση του Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Κορόνα δουλεύει ως αθλητικός διευθυντής στη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να αναφέρουν χθες πως φεύγει από εκεί για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Κάτι που επιβεβαιώνεται απ’ όλες τις πλευρές, με τον Κορόνα να είναι έτοιμος να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Ο Κορόνα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή για πρώτη φορά στην Αλμερία τη διετία 2017-2019. Έπειτα από λίγο καιρό πήγε στη Βαλένθια όπου και ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, ρόλο στον οποίο έμεινε μονάχα για πέντε μήνες μιας και ύστερα πήρε προαγωγή στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Δύο χρόνια άλλαξε ο τίτλος του κι έγινε αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ρόλο στον οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Ο Ισπανός αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ενώ αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα του Στέφανου Κοτσόλη. Μετά τη συνάντηση με τον Μπαλντίνι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων και ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανακοινωθεί.

Στα αγωνιστικά, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει όλο το κανονικό πρόγραμμα για πρώτη φορά έπειτα από τα τέλη του Αυγούστου. Μέρος της προπόνησης έβγαλε και ο Τάσος Μπακασέτας.