Με δύο νέα πρόσωπα στην αποστολή οι χθεσινές κλήσεις της Εθνικής ομάδας από τον Γιοβάνοβιτς για τα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Σκωτία και Λευκορωσία. Ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τριάντη, ενώ άφησε εκτός τον Δουβίκα από την επιθετική γραμμή, τον τραυματία Μαυροπάνο από την άμυνα και τον επίσης τραυματία Μπακασέτα από τη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά οι κλήσεις: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Λάτσιο), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ), Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Αουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα), Σιώπης (Παναθηναϊκός), Ζαφείρης (Σλάβια Πράγας), Μάνταλος (ΑΕΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Καρέτσας (Γκενκ), Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Κωστούλας (Μπράιτον) και Τριάντης (Μινεσότα).

Ποιος είναι ο Στέφανος Τριάντης

Πριν από μερικές ημέρες, ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος λογιζόταν ως Αυστραλός, αποφάσισε να πάρει ελληνική υπηκοότητα και να τεθεί στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αυστραλία ποδοσφαιριστής ακολουθεί το παράδειγμα του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα, που επέλεξε επίσης να εκπροσωπήσει την Ελλάδα αντί του Βελγίου.

O Τριάντης είναι από οικογένεια με δέκα παιδιά! Μεγάλωσε στο Σίδνεϊ με τα εννιά αδέρφια του και με τη μητέρα του Πόπη, με τον πατέρα του να βρίσκει τραγικό θάνατο σε πυργκαγιά σε εμπορικό κέντρο. Μάλιστα, σε ένα παιχνίδι της μοίρας, η ελληνική υποκοότητα του Τριάντη εγκρίθηκε μια μέρα που στην Ελλάδα μαίνονταν μεγάλες πυρκαγιές, στις 13 του περασμένου Αυγούστου, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει πως ο 22χρονος είναι και επίσημα Ελληνας.

Εχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις Εθνικές Νέων και Ελπίδων της Αυστραλίας, καθώς και με την Ολυμπιακή ομάδα της χώρας. Παρότι είχε κληθεί πρόσφατα στην ανδρική ομάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, διατηρώντας έτσι το δικαίωμα να αγωνιστεί με την Ελλάδα. Ο Τριάντης υπέγραψε στη Σάντερλαντ το 2023 με τετραετές συμβόλαιο, έχοντας λίγες συμμετοχές στην Championship, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν, με απολογισμό 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Πλέον αγωνίζεται στο MLS με τη φανέλα της Μινεσότα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο και ως αμυντικός μέσος.

Ο Τριάντης έχει δηλώσει πως η σύνδεσή του με την Ελλάδα είναι βαθιά. «Και οι δύο γονείς μου είναι Ελληνες και μεγάλωσα με ελληνικές παραδόσεις στο Σίδνεϊ. Θα μπορούσα να παίξω είτε για την Ελλάδα είτε για την Αυστραλία, οπότε τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Ομως η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη και δυνατή θέση στην καρδιά μου».

Βρισκόταν έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο έλληνας επιθετικός ήταν να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος τον περασμένο Ιούνιο για τα φιλικά της Κρήτης, κάτι που δεν συνέβη λόγω ενός τραυματισμού.

Ο Γιοβάνοβιτς περίμενε μέσα στη σεζόν να βρει αγωνιστικό ρυθμό ώστε να τον συμπεριλάβει στις επιλογές του, κάτι που έγινε ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία.

Ο Κωστούλας όχι μόνο υπολογίζεται πλέον από τον προπονητή του στην Μπράιτον, αλλά σημείωσε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της. Και μάλιστα σε ένα ιστορικό γήπεδο, στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μια υπέροχη κεφαλιά. Από το πρώτο του γκολ στην Premier League, o Κωστούλας ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο, κάτι που περίμενε πολύ και γίνεται πραγματικότητα.