Με ύφος καταγγελτικό, ο τούρκος πρόεδρος εξέφρασε χθες την ενόχλησή του, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, για το ότι η Κύπρος – όπως ο ίδιος υποστήριξε – έχει μπει στο μενού ενός «ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» στην ευρύτερη περιοχή. «Κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού στην Ανατολική Μεσόγειο», κατήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στη στήριξή του στη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό.

Τα πυρά Ερντογάν δεν εκτοξεύονται σε μια συγκυρία ουδέτερη καθώς σχετίζονται άμεσα με τους σχεδιασμούς Τραμπ για ενεργειακά πρότζεκτ στην περιοχή, τα οποία όχι μόνο δεν περιλαμβάνουν προσώρας την Τουρκία, αλλά, ταυτόχρονα, θέτουν την Ελλάδα σε ρόλο ρυθμιστικό, ως κόμβου διοχέτευσης αμερικανικής ενέργειας σε Βαλκάνια και Ευρώπη, και ως πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το σινιάλο για την αναθέρμανση του συνεργατικού σχήματος «3+1» που τίθεται σε λειτουργία άμεσα, στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου (T-PEC) στο Ζάππειο (6-7/11), όπου θα υπάρξει και μια πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, έχει ήδη ληφθεί από την Αγκυρα, με τα τουρκικά ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν την παρουσία αμερικανών αξιωματούχων και ενεργειακών κολοσσών στην Αθήνα με εμφανή αμηχανία. Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την ενεργειακή στρατηγική Τραμπ σε συνδυασμό με το διπλό μπλόκο Αθήνας και Λευκωσίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του μηχανισμού SAFE και τη χρονική απόσταση που χωρίζει την Αγκυρα από πιθανή, μελλοντική επαναφορά στο πρόγραμμα F-35 μεταφράζεται επί του παρόντος από τη γειτονική χώρα ως μια αλληλουχία κινήσεων με αντιτουρκικό χαρακτήρα και με στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας και του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μήνυμα

Στις χθεσινές δηλώσεις του, μέσω των οποίων απηύθυνε κάλεσμα στήριξης στον τουρκοκυπριακό λαό στα Κατεχόμενα, ο Ερντογάν επιχείρησε να στείλει μήνυμα στην Ουάσιγκτον αφήνοντας έμμεσες αιχμές για την αμερικανική στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή, όπου τον πρώτο λόγο μέχρι στιγμής δείχνουν να έχουν Ελλάδα, Ισραήλ και η Κυπριακή Δημοκρατία. Δημοσιεύματα δε όπως το πρόσφατο της αμερικανικής «Washington Examiner», που παρουσίαζε τον πρόεδρο Τραμπ να ετοιμάζεται να προσφέρει κίνητρα στην Αγκυρα προκειμένου να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί, ενισχύουν την ήδη έντονη ανησυχία που επικρατεί στην τουρκική κυβέρνηση για το τι μέλλει γενέσθαι στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στη Λευκωσία ετοιμάζονται αύριο να υποδεχθούν την ύπατη εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για την επερχόμενη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ, που ξεκινά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η ίδια θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος σχεδιάζει να συγκαλέσει την άνοιξη στην Κύπρο μια ευρεία Σύνοδο Κορυφής με προσκεκλημένους ηγέτες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, την Αίγυπτο, την Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η συγκεκριμένη διάσκεψη που θα σηματοδοτήσει και τον διαμεσολαβητικό ρόλο που η ίδια η Λευκωσία φιλοδοξεί να επιτελέσει ιδίως κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να διεξαχθεί το διήμερο 23-24 Απριλίου 2026 επί κυπριακού εδάφους και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η άτυπη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών που είθισται να φιλοξενείται στην πρωτεύουσα της χώρας του προεδρεύοντος κράτους-μέλους.