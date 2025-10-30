Αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, με αφορμή την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» και ότι «υποβάλει σκόπιμα τον παλαιστινιακό λαό σε πείνα και ταλαιπωρία».

Ο Φρίντριχ Μερτς αντέδρασε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας πως η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς «θα έπρεπε να είχε απελευθερώσει όλους τους ομήρους νωρίτερα και να είχε καταθέσει τα όπλα της, ώστε να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση».

Erdogan slams Germany’s Merz for saying Israel has a right to self defense in Gaza. “It is a genocide” Erdogan says “60,000 were killed in Gaza. Germany, don’t you see these things? Gaza through hunger and genocide.” pic.twitter.com/nc69daDA38 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος απέρριψε το επιχείρημα του Γερμανού καγκελάριου, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ βομβάρδισε επανειλημμένα τη Γάζα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, παρόλο που η Χαμάς δεν διαθέτει ούτε πυρηνικά όπλα ούτε βόμβες». Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ έχει σκοτώσει 60.000 ανθρώπους μέσω αυτών των βομβαρδισμών».