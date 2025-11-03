Τη φρίκη μιας ενισχυόμενης απειλής αναδεικνύει ο πανικός που επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ανατολική Αγγλία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι εναντίον επιβατών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Η αστυνομία συνέλαβε αμέσως δύο βρετανούς υπηκόους, αποσαφηνίζοντας αργότερα ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι μαρτυρίες για αίμα και τρόμο μέσα στα βαγόνια συγκλονίζουν. Χθες το βράδυ, ο ένας εκ των υπόπτων αφέθηκε ελεύθερος. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σε σταθμούς και τρένα, προσπαθώντας να καθησυχάσει το κοινό μετά την αιματηρή επίθεση. Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την έξαρση της εγκληματικότητας με μαχαίρια στη Βρετανία, η οποία έχει αυξηθεί κατά 87% την τελευταία δεκαετία και έχει χαρακτηριστεί από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ως βαθιά ανησυχητική κρίση.

Αρχικά υπήρξε συνδρομή της αντιτρομοκρατικής στην έρευνα μετά τη μαζική επίθεση, αλλά στη συνέχεια κρίθηκε από την αστυνομία ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Ετσι, ενώ στην αρχή το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «Plato», ο εθνικός κωδικός που χρησιμοποιείται από την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν αντιμετωπίζουν τρομοκρατική επίθεση σε εξέλιξη, αυτός αποσύρθηκε αργότερα.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι ένας 32χρονος μαύρος άνδρας, βρετανός υπήκοος και ένας 35χρονος επίσης Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική. Και οι δύο είναι γεννημένοι στη Βρετανία. Χθες το βράδυ ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε ανάμειξη στο περιστατικό.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο των 6.25 μ.μ. από το Ντόνκαστερ (Νότιο Γιορκσάιρ) στον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου. Η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις περίπου στις 7.42 μ.μ. για πολλαπλές επιθέσεις που σημειώθηκαν εντός του τρένου, το οποίο έκανε αναγκαστική στάση στο Χάντινγκτον, κοντά στο Κέιμπριτζ. Δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες έσπευσαν στον σταθμό, ένοπλοι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο τρένο και συνέλαβαν δύο άτομα – μέσα σε οκτώ λεπτά από την κλήση στο 999, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πέντε αστυνομικούς να ακινητοποιούν στο έδαφος έναν ύποπτο, ενώ εκείνος φώναζε επανειλημμένα «σκοτώστε με, σκοτώστε με».

Επιβάτης του τρένου περιέγραψε στο BBC στιγμές απόλυτου πανικού όταν κάποιος πέρασε δίπλα του, λέγοντας ότι ένας άνδρας μαχαίρωνε αδιακρίτως τους πάντες. «Στην αρχή νόμιζα πως ήταν φάρσα για το Χάλοουιν» εξήγησε, προσθέτοντας ότι καθώς προχωρούσε μέσα στο τρένο κι έβλεπε αίματα παντού, ανθρώπους τραυματισμένους να κρατούν τις πληγές τους ή να προσπαθούν να βοηθήσουν άλλους, κατάλαβε «ότι ήταν σοβαρό». Ανθρωποι φώναζαν ενώ άλλοι αναζητούσαν καταφύγιο, κάποιοι στις τουαλέτες.

Ενας άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Sky News ότι είδε τον έναν ύποπτο να κραδαίνει ένα μεγάλο μαχαίρι προτού δεχθεί πλήγμα με τέιζερ από αστυνομικούς στον σταθμό του Χάντινγκτον.

Δέκα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και ένα ακόμη έφτασε αργότερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ πέντε είχαν πάρει εξιτήριο, ενώ ένας τραυματίας σιδηροδρομικός υπάλληλος παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό». Ο υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, έκανε λόγο για «μεμονωμένη επίθεση» προειδοποιώντας ταυτόχρονα για μια «νέα εποχή απειλών».

Η εγκληματικότητα με μαχαίρια στην Αγγλία και την Ουαλία έχει αυξηθεί κατά 87% την τελευταία δεκαετία, με 54.587 αδικήματα μόνο πέρυσι, αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2023 και μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες για άμεση ενημέρωση και αποτροπή της διάδοσης φημών μέσω του Διαδικτύου, καθώς περιστατικό στο Σάουθπορτ στη Βορειοδυτική Αγγλία το 2024 οδήγησε σε ένταση και πολυήμερες ταραχές έπειτα από κυκλοφορία ανυπόστατων φημών σχετικά με τη δολοφονία τριών κοριτσιών.