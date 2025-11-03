Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος ενός 32χρονου ο οποίος το Σάββατο επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου με προορισμό το Λονδίνο τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς, ανάμεσά τους δύο σοβαρά.

Εναντίον του Άντονι Γουίλιαμς απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε σχέση με ένα άλλο περιστατικό στο ανατολικό Λονδίνο.

Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Πίτερμπρο.

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Stuart Cundy, δήλωσε: «Η ποινική έρευνα και η υποστήριξη των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα για τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών. Η έρευνά μας εξετάζει επίσης και άλλα πιθανά συνδεδεμένα αδικήματα. Μετά τις κατηγορίες που ενέκρινε η Εισαγγελία του Στέμματος, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του να μην λέγεται ή να μην δημοσιεύεται οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ή να βλάψει τις τρέχουσες ποινικές διαδικασίες ή την ακεραιότητα της έρευνας».

Η επίθεση στο LNER έλαβε χώρα στη γραμμή από το Ντόνκαστερ προς το Κινγκς Κρος του Λονδίνου. Ο Γουίλιαμς φέρεται να επιβιβάστηκε στο τρένο στο Πίτερμπορο και να κινήθηκε μέσα στο βαγόνι κρατώντας μαχαίρι. Οι επιβάτες και το προσωπικό παρενέβησαν για να τον σταματήσουν, ενώ πολλοί έτρεξαν να κρυφτούν στις τουαλέτες και πίσω από τα παντζούρια του καταστήματος στο βαγόνι του μπουφέ για να προστατευτούν.

Εννέα από τους 11 τραυματίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άτομα έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ένας εργαζόμενος της LNER στο καφέ υπέστη σοβαρά τραύματα προσπαθώντας να υπερασπιστεί τους επιβάτες.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ ανέφερε: «Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ζωντανοί σήμερα χάρη στις πράξεις του και τη γενναιότητά του. Πήγε στη δουλειά εκείνο το πρωί για να εργαστεί σε εκείνη τη γραμμή του τρένου, για να εξυπηρετήσει επιβάτες και έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο. Μπήκε για να κάνει τη δουλειά του και έφυγε από τη δουλειά ως ήρωας».

Η Τρέισι Ίστον της Εισαγγελίας του Στέμματος, δήλωσε:«Συνεργαστήκαμε στενά με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών για να εξετάσουμε έναν τεράστιο όγκο αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Ο αριθμός των κατηγοριών θα επανεξετάζεται καθώς η διαδικασία συνεχίζεται. Γνωρίζουμε τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα στο τρένο του Σαββάτου και πώς το περιστατικό συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους όσους επλήγησαν».

Ο 32χρονος Βρετανός που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πολλούς επιβάτες σε αμαξοστοιχία στην ανατολική Αγγλία δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανέφερε η Αλεξάντερ.

Πέντε από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Άγνωστος στην αντιττρομακατική υπηρεσία της Βρετανίας ο 32χρονος υποπτος Μιλώντας στο Times Radio, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ επισήμανε ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τις αντιτρομοκρατικές αρχές. «Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας είχε επαφή με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε πως αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα μαχαίρι εντοπίστηκε επιτόπου, ενώ οι ντετέκτιβ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει μέλος του πληρώματος να παρεμβαίνει για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του», τόνισε η Αλεξάντερ. «Άνθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του».

Τέλος, ο ύποπτος συνελήφθη όταν το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν αναζητούν άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Daily Mail