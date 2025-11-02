Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο σε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο της εταιρείας LNER (London North Eastern Railway), το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό.

Η επίθεση μέσα στο τρένο

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 18:25, αφού το τρένο είχε περάσει το Πίτερμπορο με κατεύθυνση το Κέιμπριτζσαϊρ.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τουλάχιστον ένα άτομο κραδαίνοντας μαχαίρι άρχισε να επιτίθεται σε επιβάτες.

Οι αρχές έλαβαν τις πρώτες κλήσεις γύρω στις 19:40. Το τρένο έκανε έκτακτη στάση στο Χάντινγκτον, όπου έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί και συνέλαβαν δύο άνδρες μέσα σε οκτώ λεπτά από το πρώτο τηλεφώνημα στο 999.

Στο σημείο έφτασαν περισσότερα από 20 περιπολικά, δέκα ασθενοφόρα και αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα ασθενοφόρων.

Ο βουλευτής της περιοχής Μπεν Όμπεζ-Τζέκτι, δήλωσε στο BBC: «Όταν έφτασα, υπήρχαν περίπου 10 ασθενοφόρα, αρκετά πυροσβεστικά και πάνω από 20 περιπολικά. Ήταν μια χαοτική αλλά συντονισμένη σκηνή.»

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, διήρκεσε περίπου 10 με 15 λεπτά και εκτυλίχθηκε προς το πίσω μέρος του τρένου.

Οι ύποπτοι

Ο αξιωματικός της Βρετανικής Αστυνομίας Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό», δήλωσε ο κ. Λάβλες.

Ο 32χρονος είναι μαύρος Βρετανός υπήκοος, ενώ ο 35χρονος βρετανός Καραϊβικής καταγωγής.

Και οι δύο κρατούνται σε ξεχωριστά αστυνομικά τμήματα και δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Τα θύματα

Δέκα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέιμπριτζ και ένας ακόμα προσήλθε αργότερα μόνος του για θεραπεία.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, δύο άτομα παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τέσσερις είχαν λάβει εξιτήριο.

Μαρτυρίες επιβατών: “Τρέξτε, μαχαιρώνει τους πάντες”

Μάρτυρες μίλησαν για πανικό και χάος μέσα στα βαγόνια, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να σωθούν.

Ο Άλιστερ Ντέι, 58 ετών, είπε στο BBC:«Κρυφτήκαμε στο βαγόνι-μπουφέ περίπου 11 άτομα. Ένας άνδρας ήρθε προς το μέρος μας και είπε ήρεμα ότι τον είχαν μαχαιρώσει στο στήθος. Είχε αίματα παντού· ασκήσαμε πίεση και τον κρατήσαμε μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.»

Ο Όλι Φόστερ περιέγραψε τη στιγμή του τρόμου:«Άκουσα κάποιον να φωνάζει “τρέξτε, ένας τύπος μαχαιρώνει κυριολεκτικά τους πάντες και τα πάντα”. Νόμιζα ότι ήταν φάρσα για το Χάλογουιν. Μετά είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα γεμάτο αίματα, που είχε προσπαθήσει να προστατεύσει ένα κορίτσι.»

Άλλοι επιβάτες κρύφτηκαν στις τουαλέτες ή μετακινήθηκαν προς τα μπροστινά βαγόνια.

Ο εργαζόμενος στο μετρό του Λονδίνου Ντιν ΜακΦάρλαν, περιέγραψε: «Είδα ανθρώπους να τρέχουν στην πλατφόρμα του Χάντινγκτον αιμορραγώντας. Ένας άνδρας με λευκό πουκάμισο ήταν εντελώς καλυμμένος με αίμα.»

Αντιδράσεις από την πολιτική και τη βασιλική οικογένεια

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική»: «Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν πληγεί και οι ευχαριστίες μου πηγαίνουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους.»

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning. My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response. Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους φίλους και τις οικογένειές τους. Οι διασώστες αντέδρασαν γρήγορα, με επαγγελματισμό και έσωσαν ζωές.»

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Βασιλιάς Κάρολος: «Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε πραγματικά τρομοκρατημένοι και σοκαρισμένοι όταν ακούσαμε για την τρομερή επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρα σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια σε όσους επλήγησαν και στους αγαπημένους τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους σε αυτό το φρικτό περιστατικό.»

Πολιτική καταδίκη και προβληματισμός για τη βία

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «τρομοκρατημένη» από το περιστατικό: «Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο τρομακτικό πρέπει να ήταν να βρίσκεσαι σε ένα κλειστό περιβάλλον με κάποιον να κάνει φασαρία με αυτόν τον τρόπο.»

Επαίνεσε την επείγουσα αντίδραση των επιβατών και πρόσθεσε: «Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερη βία στους δρόμους μας, παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων με μαχαίρι.»

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι, επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» των επιβατών, ενώ ο επικεφαλής πολιτικής της Reform UK, Ζία Γιουσούφ, δήλωσε: «Οι άνθρωποι έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα σε αυτή τη χώρα από την πράξη αυτού του φρικτού εγκλήματος με μαχαίρι.»

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε:«Οι επιβάτες θα δουν έντονη παρουσία της αστυνομίας στους σταθμούς και στα τρένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να καθησυχάσει το κοινό. Παραμένω σε στενή επαφή με την αστυνομία και την LNER και λαμβάνω τακτικές ενημερώσεις.»

Με πληροφορίες από BBC