Φως στο ομιχλώδες τοπίο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αναμένει η κοινότητα των καλλιτεχνών – και όχι μόνο – από το νέο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας και αναμένεται να έρθει προς διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την εξομοίωση των πτυχίων των καλλιτεχνών με το απολυτήριο λυκείου, όπως προέβλεπε το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022, επαναφέρει την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων δραματικών και άλλων καλλιτεχνικών σπουδών. Και όπως υποδεικνύουν οι εκπρόσωποι του πολιτιστικού χώρου στις πρώτες τους αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αυτό επαφίεται πλέον στη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζουν αυτή την περίοδο οι νομικοί του υπουργείου Παιδείας.

«Η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν κάτι που γνωρίζαμε ήδη και περιμέναμε να επικυρωθεί και να δημοσιοποιηθεί. Ευελπιστούμε ότι το περιεχόμενό της θα εισακουστεί στο νέο νομοσχέδιο και ότι θα δοθεί επιτέλους λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών» αναφέρει στο «Νσυν» η θεατρολόγος Δηώ Καγγελάρη, διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθετικής πρότασης θα αποτελέσει ένα από τα πέντε τμήματα της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

«Από το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις συναντήσεις μας μάς διαβεβαίωσαν ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο προτείνει λύσεις για τη διαβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών. Αυτό, ωστόσο, οφείλει να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Ως προς τη δημιουργία της συγκεκριμένης σχολής, είμαστε στο σκοτάδι, ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει πως θα συνδιαμορφώσουμε το νομοσχέδιο το οποίο μαθαίνουμε ότι θα κατατεθεί σύντομα. Μας ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι, αν και μας αφορά άμεσα, δεν έχουμε ακόμη λάβει γραπτώς γνώση των προβλέψεών του και περιμένουμε από τον περασμένο Φεβρουάριο την πρόσκληση σε συνάντηση με τη νέα υπουργό Παιδείας».

Ανάλογους προβληματισμούς εκφράζει ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προσοντολογίου. «Από τη στιγμή που κρίθηκε αντισυνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα, επανήλθαμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί όπου ανήκουμε. Τώρα, είναι υπόθεση του κράτους να δει με ποιον τρόπο θα μας εντάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κι ό,τι αυτό σημαίνει για τις μισθολογικές σχέσεις που είχαμε με το Δημόσιο: είτε αυτό ήταν μια συνεργασία, για παράδειγμα, με ένα ΔΗΠΕΘΕ ή ένα θεατρικό παιχνίδι κάποιου δήμου. Εξαρτώνται όλα από τι λύση θα έρθει. Πολλές φορές, δυστυχώς, άλλα λέγονται, άλλα γίνονται και στο τέλος δημιουργείται ένα χάος» επισημαίνει, υπενθυμίζοντας τις ζημιές που έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια η ανατροπή της ισχύος των πτυχίων του δημιουργικού χώρου.

«Από το 2022, με την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος, επήλθε ένα χάος, αφού όλα τα παιδιά που σπούδαζαν ή αποφοιτούσαν από δραματικές σχολές είχαν στα χέρια τους ένα πτυχίο που ουσιαστικά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Πρακτικά, όλοι το εξίσωσαν με τα διετή τμήματα των ΙΕΚ ή άλλων τέτοιου είδους σχολών που καμία σχέση δεν είχαν με τις δραματικές σχολές. Οσοι είχαν τελειώσει δε ιδιωτική σχολή ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουν δεκτοί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακό, ενώ στην Ελλάδα ήταν αδύνατον».