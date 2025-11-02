Απόβαση… ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ευρώπη πραγματοποιείται στις 6 και 7 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του υπουργικού και επιχειρηματικού forum της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που φιλοξενείται στην Αθήνα.

Η P-TEC διοργανώνεται στην ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, την οποία εκδήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον περασμένο Απρίλιο στα headquarters των Chevron και ExxonMobil στο Τέξας όπου και στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων απηύθυνε σχετική πρόσκληση στον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Το «παρών» εκτός από τον Κρις Ράιτ θα δώσουν ο αποκαλούμενος «τσάρος» της ενέργειας των ΗΠΑ, ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγας.

Στο forum της P-TEC, η οποία εστιάζει στην προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη κοινών ενεργειακών υποδομών, θα συμμετάσχουν και οι 25 οι χώρες-μέλη της. Θα τις εκπροσωπήσουν οι υπουργοί Ενέργειας από: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συμμετάσχει επίσης και η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ditte Juul Jorgensen.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους όπως οι ExxonMobil, Woodside Energy (Αυστραλία), Cheniere, ConocoPhilips, αλλά και οι Google και Amazon. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών από τον χώρο κυρίως της ενέργειας DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Global Vision, Concelex, Italgas, E-INFRA, LNG Allies και EQT.

Κατά τη διάρκεια του forum αναμένεται να συζητηθεί αλλά και να προβληθεί κυρίως από την ελληνική πλευρά ο ρόλος της χώρας μας για την είσοδο ποσοτήτων LNG προς την ΕΕ προκειμένου να αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το γεγονός ότι κορυφαίοι παραγωγοί LNG, όπως η Cheniere και η Venture Global, θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη.

Οι προοπτικές του upstream επίσης που ανοίγονται στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων εταιρειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Οπως η ExxonMobil, η Woodside Energy και η ConocoPhilips.

Αξιοσημείωτη, που προφανώς έχει να κάνει και με τις προοπτικές ανάπτυξης data centers στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι και η συμμετοχή των Google και Amazon.