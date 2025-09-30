Η Ρωσία εξακολουθεί να αποκομίζει σημαντικά κέρδη από τις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μελέτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και άνθρακα έχουν απαγορευθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι ποσότητες φυσικού αερίου μέσω αγωγών μειώθηκαν δραστικά μετά την καταστροφή των Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι εισαγωγές LNG δεν έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί στο καθεστώς κυρώσεων.

Η Greenpeace εκτιμά ότι η Yamal LNG, ο βασικός εξαγωγέας της Ρωσίας, συγκέντρωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια από παγκόσμιες εξαγωγές την περίοδο 2022-2024. Από αυτά, περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατέληξαν στα κρατικά ταμεία μέσω φορολογίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της Yamal LNG συγκαταλέγονται ευρωπαϊκές εταιρείες. Η γαλλική TotalEnergies βρίσκεται στην κορυφή, ακολουθούμενη από την κινεζική CNPC, τη γερμανική SEFE και την ισπανική Naturgy.

Η TotalEnergies εκτιμάται ότι συνεισέφερε 2,5 δισ. δολάρια στα έσοδα της ρωσικής κυβέρνησης. Η SEFE υπολογίζεται ότι κατέβαλε 1,45 δισ. δολάρια και η Naturgy 1,25 δισ. δολάρια.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες που χρηματοδοτούνται

Η Greenpeace υπογραμμίζει ότι τα 9,5 δισ. δολάρια σε φόρους αντιστοιχούν σε δυνατότητα αγοράς 271.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, 2.686 αρμάτων μάχης T-90M ή 9,5 εκατομμυρίων οβίδων πυροβολικού. Η ποσότητα αυτή σε οβίδες ισοδυναμεί με σχεδόν τριετή παραγωγή της Ρωσίας.

Ο αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεωρητικά θα μπορούσε να προμηθευτεί η Μόσχα είναι 271 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που αναπτύσσει εβδομαδιαίως κατά της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές και η στήριξη στην Ουκρανία

Η οργάνωση σημειώνει ότι οι κύριοι εισαγωγείς ρωσικού LNG στην ΕΕ – Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία – δαπάνησαν από το 2022 έως τον Ιούνιο 2025 περίπου 34,4 δισ. ευρώ για εισαγωγές. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 21,2 δισ. ευρώ που διέθεσαν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Επιπλέον, η TotalEnergies εξακολουθεί να διατηρεί μερίδιο 20% στη Yamal LNG και 19,4% στη μητρική εταιρεία Novatek. Από το 2022 έχει λάβει μερίσματα ύψους 5,06 δισ. δολαρίων από τη Yamal LNG και 1,74 δισ. δολάρια από τη Novatek.

Μακροχρόνια συμβόλαια με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες υπερασπίζονται τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τη Yamal LNG, επικαλούμενες τη ζήτηση και τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Η γερμανική SEFE, για παράδειγμα, έχει δεσμευτικά συμβόλαια έως το 2038.

Η SEFE, πρώην Gazprom Germania, ήταν θυγατρική της ρωσικής Gazprom. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε, η εταιρεία εθνικοποιήθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση.