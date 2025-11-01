Εγκατέλειψε μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα σε ένα ιστορικό πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, με σχεδόν 30.000 φοιτητές, για να εγκατασταθεί μόνιμα στο ακριτικό Καστελλόριζο και να επενδύσει ολόκληρη τη ζωή του στους γρίφους. Μαθηματικός, με μάστερ στην Αλγεβρική Θεωρία Γραφημάτων και διδακτορικό στην Ηλεκτρονική Μηχανολογία και τα Συστήματα Ελέγχου, ο Πανταζής Χούλης είναι ο άνθρωπος πίσω από το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου, έναν θεσμό που τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του διοργάνωση προσελκύει στο νησί – εκτός τουριστικής σεζόν – αριθμό επισκεπτών σχεδόν ίσο με τον μισό μόνιμο πληθυσμό του… Και που φιλοδοξεί του χρόνου να φέρει στο Καστελλόριζο τον διάσημο Ερνο Ρούμπικ.

Ολα ξεκίνησαν το 2020 όταν ο Πανταζής Χούλης, ο οποίος κατέχει μια σπάνια συλλογή από σχεδόν 5.000 γρίφους κάθε είδους, 800 από τους οποίους είναι δικές του επινοήσεις και πρωτότυπα, αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε. «Τη χρονιά εκείνη ίδρυσα στο Καστελλόριζο το Μουσείο Γρίφων Μεγίστης, το μοναδικό μουσείο γρίφων στην Ελλάδα και το τέταρτο σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων ήταν πολύ ενθαρρυντικό», λέει στα «ΝΕΑ». «Ετσι, λίγο αργότερα, το 2021, ξεκινήσαμε με την Ελένη Γραμματικοπούλου να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου». Παράλληλα πραγματοποιεί ξεναγήσεις και παραθέτει ομιλίες σε φορείς της Ελλάδας και της Αυστραλίας για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών γρίφων και για τον ρόλο που αυτοί μπορούν να έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για έναν κορυφαίο γριφολόγο με πολλές τιμητικές διακρίσεις στον διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού γρίφων.

«Γεννήθηκα στην Αυστραλία, μεγάλωσα στο Καστελλόριζο, πήγα σχολείο στη Ρόδο, σπούδασα στην Κρήτη. Αν έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο μέρος, δεν γίνεται να μην επιστρέψεις», λέει στα «ΝΕΑ». «Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το Καστελλόριζο είναι το νησί των γρίφων», λέει και εξηγεί: «Στον Διεθνή Οργανισμό Γρίφων έχουν την τιμή να ανήκουν 1.000 άνθρωποι, από τους οποίους μόνο δύο είναι Ελληνες, εγώ και ο κατασκευαστής γρίφων Μιχάλης Τουλούζας. Ο Μιχάλης, κατά μια παράξενη σύμπτωση, έχει επίσης σχέση με το Καστελλόριζο καθώς ο παππούς του καταγόταν από το νησί».

Πεποίθησή του είναι, άλλωστε, ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει και μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. «Σκοπεύω να φτιάξω στο Καστελλόριζο μια μονάδα κατασκευής γρίφων που θα μπορεί να πουλά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ηδη πουλάω γρίφους μου σε σχολεία, πανεπιστήμια, συλλόγους», σημειώνει. Ο Πανταζής Χούλης ασχολήθηκε με τις σπαζοκεφαλιές και τους γρίφους από πολύ μικρή ηλικία. «Ημουν 7 ετών όταν έτυχε να παρακολουθήσω στην ΥΕΝΕΔ μια εκπομπή για ένα μαθηματικό πρόβλημα και μου άρεσε πάρα πολύ. Κόλλησα. Εφτιαξα τον πρώτο μου γρίφο – το πρωτότυπο Φλιπεράκι Λαβύρινθος – όταν ήμουν 8 ετών και όταν ήμουν 9 ετών έφτιαξα το πρώτο μου επιτραπέζιο παιχνίδι, το πρωτότυπο Crazy Kong με 100 επίπεδα». Από τότε ακολούθησε μια πορεία γεμάτη διακρίσεις.

«Το μουσείο έχει πάρα πολλά εκθέματα και εστιάζει στα διαφορετικά είδη γρίφων ανά τον κόσμο. Εχει γρίφους illusions, ακολουθιακούς γρίφους, ανοιγόμενους, όπως κλειδαριές ή ιαπωνικά κουτιά, γρίφους κούπες – του Πυθαγόρα –, εκλειπόμενους γρίφους, που κάποια στοιχεία τους εξαφανίζονται, και πολλούς άλλους», λέει ο Πανταζής Χούλης. «Οι γρίφοι ανεβαίνουν σιγά σιγά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας βοηθούν να λύσουμε προβλήματα ζωής», λέει. «Στο φεστιβάλ, που φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 17 ως τις 19 Οκτωβρίου, έχουμε εκθέματα, φιλοξενούμενους γριφολόγους, διαλέξεις από ειδικούς με πλούσια θεματολογία, από τον μηχανισμό των Αντικυθήρων μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Του χρόνου πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συντονιστούμε και να έχουμε κοντά μας ως επίσημο καλεσμένο τον Ερνο Ρούμπικ, τον κατασκευαστή του ομώνυμου πολύχρωμου κύβου, με τον οποίο έχουμε επικοινωνία».

Οπως επισημαίνουν οι διοργανωτές του φεστιβάλ, η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στους γρίφους, με τον δωδεκανήσιο σοφό και ειδικό στους γρίφους Κλεόβουλο τον Λίνδιο, το Αίνιγμα της Σφίγγας που αποτελεί έναν από τους πρώτους λεκτικούς γρίφους, τον Λαβύρινθο που είναι το πρώτο escape room στην Ιστορία, ενώ το Κουτί της Πανδώρας και ο Γόρδιος Δεσμός χρησιμοποιούνται συχνά ως ονόματα για σημερινούς γρίφους.

«Αλλωστε», όπως εξηγεί ο Πανταζής Χούλης, «ο πρώτος τρισδιάστατος γρίφος της ανθρωπότητας είναι ελληνικός, είναι το Οστομάχιον του Αρχιμήδη. Και μάλιστα είναι φοβερό να έχω 11 αντίγραφα του Οστομαχίου από διαφορετικές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν». Πρόκειται για έναν γρίφο που μοιάζει με τάνγκραμ, αποτελείται από ένα τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο και 14 κομμάτια από ελεφαντόδοντο που πρέπει να αναδιαταχθούν μέσα στο πλαίσιο ώστε να σχηματίσουν τετράγωνο. Ηταν ένα πνευματικό παιχνίδι της αρχαιότητας, το παλαιότερο παζλ. «Με βάση τις τιμές του δανού καθηγητή Heiberg, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν 536 διαφορετικοί τρόποι για να λυθεί το Οστομάχιον του Αρχιμήδη, ενώ ύστερα από δική μου μελέτη αποδείχθηκε ότι οι τρόποι είναι περίπου πενταπλάσιοι», λέει ο Πανταζής Χούλης.