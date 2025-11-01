Ενα σημαντικό μέρος της «πίτας» στο οργανωμένο λιανεμπόριο της Ελλάδας κατακτούν τα τελευταία χρόνια τα μικρά καταστήματα γειτονιάς. Ο κλάδος των σουπερμάρκετ στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο δυναμικών αλλαγών, με την εστίαση σε καταστήματα μικρότερου μεγέθους και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Με διαδοχικές επενδύσεις οι μεγάλες αλυσίδες, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My market, η Μασούτης, αλλά και νέοι παίκτες όπως η Core Innovations, που αναπτύσσονται κυρίως στο convenience retail, έχουν κάνει βήματα επέκτασης δημιουργώντας σύγχρονα δίκτυα με την αξιοποίηση της μεθόδου ανάπτυξης του franchise.

Αν στο παρελθόν οι επιχειρήσεις έδιναν προτεραιότητα στα μεγάλα υπερκαταστήματα, σήμερα αναζητούν περισσότερο να αναπτύξουν πιο φιλόξενα, ευέλικτα μαγαζιά σε γειτονιές και τουριστικές περιοχές. Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι το εννεάμηνο του 2025 οι «superettes», δηλαδή τα καταστήματα κάτω των 400 τ.μ., αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 9,4%, ενώ τα μικρά σουπερμάρκετ άνω των 400 τ.μ. και έως 2.499 τ.μ., είχαν ανάπτυξη 9,3%. Και οι δύο κατηγορίες καταστημάτων συμμετέχουν στον συνολικό τζίρο των αλυσίδων σουπερμάρκετ με 49% (14,5% οι superettes και 34,5% τα μικρά σουπερμάρκετ), ενώ τα μεγάλα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ. (υπερμάρκετ) που ακολούθησαν σε ανάπτυξη τζίρου το ίδιο διάστημα με ποσοστό 9% έχουν συμμετοχή 11,3% στον συνολικό τζίρο της αγοράς και τα μεγάλα καταστήματα από 1.000 έως 2.500 τ.μ. είχαν ανάπτυξη 5%, έχοντας συμμετοχή στον τζίρο με 39,6%.

Μάλιστα η τάση που θέλει οι καταναλωτές να στρέφονται πλέον σε μικρά καταστήματα είναι διεθνής και θέλει τα μικρά μαγαζιά τύπου convenience με πιο διευρυμένο ωράριο να αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,29% έως και το 2027. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και επενδύουν σε αυτό. Οι κινήσεις παλαιών και νέων παικτών στη λεγόμενη «μικρή λιανική» δεν είναι τυχαίες, αφού η συγκεκριμένη αγορά συγκεντρώνει πωλήσεις πάνω από 5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1/3 του τζίρου στον κλάδο των σουπερμάρκετ φθάνει σχεδόν τα 15 δισ. ευρώ αριθμώντας 3.800 σημεία πώλησης.

Ο στόχος

Ηδη η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι από τους πρώτους που έκαναν άνοιγμα με καταστήματα στις γειτονιές. Η εταιρεία πραγματοποιεί πενταετές σχέδιο που περιλαμβάνει μετατροπές καταστημάτων σε franchise, κλείσιμο ζημιογόνων σημείων και εκτεταμένες ανακαινίσεις, με πλάνο έως το 2028 να διαθέτει 900 καταστήματα από 652 που έχει σήμερα (εταιρικών και franchise), αναπτύσσοντας το δίκτυό της με καταστήματα γειτονιάς, AB Shop & Go.

Η My market επεκτείνει επίσης το δίκτυό της με νέα μικρά καταστήματα franchise, τα «My market local», έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 50, ενώ η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη ανοίγει τον δρόμο για αύξηση των μικρών σημείων για τη Μασούτης. Ισχυρή παρουσία στις γειτονιές διαθέτει και η OK! Αnytime Market, ενώ η Retail & More, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος Carrefour στην Ελλάδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες, έχει στόχο έως το τέλος του 2025 να ολοκληρώσει το άνοιγμα 25 νέων καταστημάτων, φθάνοντας τα 70 σημεία πώλησης, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν με καθεστώς franchise.