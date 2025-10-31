Νέα εποχή για έναν από τους καλύτερα σωζόμενους δωρικούς ναούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου, εκείνον της Αφαίας στην Αίγινα, ξεκινά από τις 9 Νοεμβρίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φωταγώγησης του μνημείου.

Αυτές τις ημέρες γίνονται οι τελευταίες πρόβες από την Ελευθερία Ντεκώ και την ομάδα της που έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με τον φωτισμό τόσο των μνημείων της Ακρόπολης όσο και του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ώστε να είναι όλα έτοιμα το βράδυ της Κυριακής, όπου το μνημείο – τομή για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (καθώς φέρει κιονοστοιχία 12 κιόνων στις μακρές πλευρές και έξι στις στενές πλευρές, εγκαταλείποντας τις επιμήκεις αναλογίες των αρχαϊκών ναών) θα φωταγωγηθεί επισήμως παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Το έργο του φωτισμού του ναού της Αφαίας, ο οποίος χρονολογείται μεταξύ των ετών 500-490 π.Χ. αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού, και παρά το γεγονός ότι είχαν και στο παρελθόν εγκριθεί σχετικές μελέτες, διαμάχη μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΥΠΠΟ δεν επέτρεψε την υλοποίησή του.

Πριν από τρία χρόνια το θέμα επανήλθε προς συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οπότε και έλαβε εκ νέου θετική γνωμοδότηση, ενώ η χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μεταξύ η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων έχει προχωρήσει στη φροντίδα του χώρου με τη δημιουργία δύο διαδρομών επισκεπτών (μία σύντομη και μία περιμετρική), διαδρομής για ΑμεΑ, στάσεις, πέργκολες και νέο σύστημα πυροπροστασίας.