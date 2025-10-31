Από ελεγκτικό κόσκινο περνούν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν πατήσει το γκάζι, κάνοντας φύλλο και φτερό υποθέσεις κυρίως του έτους 2019, οι οποίες εάν δεν ελεγχθούν θα περάσουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν. Με βάση τον νόμο, οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως στους φορολογουμένους. Αν τα «ραβασάκια» δεν φτάσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τότε οι υποθέσεις κλείνουν οριστικά. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που αξιοποιεί στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δίνουν προτεραιότητα στις πιο «επικίνδυνες» περιπτώσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι διασταυρώσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, ελέγχονται και διασταυρώνονται:

Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

της ΑΑΔΕ. Στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:

Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής.

Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2019, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές Αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Φάκελοι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Επιχειρήσεις με ψευδή στοιχεία στα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες τους.

Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν δήλωσαν σωστά αναδρομικά εισοδημάτων που έλαβαν το 2019.

Οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2021 των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρησιμοποιούν από το 2020 την ηλεκτρονική τιμολόγηση, για τις οποίες ισχύει η τριετής παραγραφή αντί της πενταετίας.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014, για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία στοιχειοθετούν έγκλημα φοροδιαφυγής. Αυτό ισχύει εφόσον το ποσό που αποφεύχθηκε να δηλωθεί υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

Υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει δεκαετής περίοδος παραγραφής. Υποθέσεις του 2014 με «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά ή εικονικά τιμολόγια που συνιστούν φοροδιαφυγή, όταν η απόκρυψη ξεπερνά τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

Οι προθεσμίες

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων είναι πενταετής, ωστόσο μειώνεται σε τρία χρόνια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιμηκύνουν τον χρόνο αυτόν. Ενδεικτικά, η προθεσμία φτάνει έως και 15 χρόνια, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή όταν ζητούνται πληροφορίες από το εξωτερικό. Παράταση προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών ή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και όταν υποβάλλεται αίτημα Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ).