Το γκάζι των ελέγχων έχει πατήσει ο φορολογικός μηχανισμός για να προλάβει την παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων στο τέλος του έτους. Ηδη, χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν λάβει από την ΑΑΔΕ «ραβασάκι» με φόρους και πρόστιμα καθώς μετά από διασταυρώσεις σε παλιές φορολογικές υποθέσεις προέκυψε ότι έχουν υποπέσει σε παραβάσεις.

Στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2019 ενώ από έλεγχο περνούν και παλαιότερες υποθέσεις.

Οι φοροελεγκτές τρέχουν να προλάβουν να ελέγξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων για να προλάβουν την παραγραφή τους στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ βιάζονται να στείλουν τα σημειώματα στους φορολογούμενους έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ ελέγχονται και διασταυρώνονται:

Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ. Στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

στο πεδίο της άμεσης φορολογίας. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται

Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται:

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019 . Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ.

. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ. Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ.

και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία είτε για τα ακαθάριστα έσοδά τους , είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

, είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019. Υποθέσεις φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς ή δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούσαν παλαιότερα έτη.

και αφορούσαν παλαιότερα έτη. Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Ο λογαριασμός με τους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την εκπνοή του 2025 καθώς σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.