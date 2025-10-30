Είχε γίνει μεγάλο θέμα συζήτησης το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερνε να πάρει προβάδισμα στα περισσότερα παιχνίδια του αλλά να μην το διατηρεί μέχρι το φινάλε. Αυτή τη φορά έγινε το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο ημίχρονο στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά ήταν εκείνος που ανέτρεψε την κατάσταση στο δεύτερο. Δίκαιο αυτό το 2-1 για έναν Παναθηναϊκό πειραματικό μεν, πλην όμως με πολλά κέρδη. Το μεγαλύτερο; Τον Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Σέρβος σκόραρε ένα υπέροχο γκολ το οποίο έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή στο Περιστέρι. Ηταν μέσα στις φάσεις, έκανε την άμυνα του Ατρόμητου να τον νιώσει για τα καλά και είχε μια εξαιρετική παρουσία, επιτρέποντας στον Ράφα Μπενίτεθ να τον θεωρεί μία έξτρα αξιόπιστη λύση για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Ταμπόρδα. Σε ρηχά νερά ο Αργεντινός, πήρε την ευκαιρία της αρχικής ενδεκάδας ύστερα από καιρό αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει σε κανένα σημείο του αγώνα. Εκπληκτικός ο Τσιριβέγια, που παίρνει τον ρόλο του ηγέτη στο γήπεδο από τον συμπατριώτη του που ήρθε στον πάγκο και έβγαλε δύο υπέροχες ασίστ οι οποίες έφεραν τα γκολ της ανατροπής.

Ο Ατρόμητος ήταν αυτός που κόντρα στη ροή του αγώνα κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο μέρος. Σε ένα πρώτο μέρος που ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, την πρωτοβουλία και τις ευκαιρίες, με μεγαλύτερη το δοκάρι του Ρενάτο Σάντσες, αλλά ο Ατρόμητος βρήκε το γκολ. Από στημένη φάση, στο 36′, όταν από κόρνερ του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Μπάκου σηκώθηκε ανενόχλητος και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Γκολ που έστειλε στα αποδυτήρια τον Ατρόμητο με προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Από ωραία κυκλοφορία της μπάλας έξω απ’ την περιοχή, ο Τσιριβέγια έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Πάντοβιτς, ο οποίος έκανε «πίβοτ» πάνω στον αντίπαλο στόπερ, πέρασε και τον Κόσελεφ και από πλάγια θέση έκανε το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει την ανατροπή και στο 67′ βρήκε και δεύτερο γκολ. Από νέα υπέροχη κάθετη πάσα του Τσιριβέγια, ο Μλαντένοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου και με εξαιρετική «λόμπα» κατάφερε να «κρεμάσει» τον Κόσελεφ κάνοντας το 2-1 για τους Πράσινους.

Μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Μλαντένοβιτς στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο αντίπαλο και στον ίδιο θεσμό! Ο Ατρόμητος προσπάθησε στα τελευταία λεπτά να φτάσει στην ισοφάριση, είχε μια μεγάλη διπλή ευκαιρία με Τσιγγάρα και Τσαντίλα στο 77′ και με τον Λαφόν να κρατάει, αλλά το 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού έμεινε μέχρι το φινάλε.

«Με βάση το γκρουπ που επέλεξα, ήθελα να δώσω αυτοπεποίθηση σε κάποια παιδιά και με βάση τα χαρακτηριστικά τους αυτή η διάταξη ήταν η καλύτερη», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ. «Κάναμε καλή προσπάθεια, αξίζαμε κάτι παραπάνω», ανέφερε ο Λεωνίδας Βόκολος.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (46′ Μουτουσαμί), Αϊτόρ Γκαρθία (62′ Γιουμπιτάνα), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μπάκου (77′ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88′ λ.τρ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπρέγκου (81′ Νίκας), Μαντσίνι, Ρενάτο Σάντσες (46′ Σιώπης),

Ταμπόρδα (64′ Τετέ), Πάντοβιτς (81′

Γερεμέγεφ).

Βοτανικός

Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που χτίζεται στον Βοτανικό αναφέρθηκε ξανά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το “σπίτι” του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά… Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει».