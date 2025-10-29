Δυσάρεστη εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς ο Ρενάτο Σάντσες δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πορτογάλος χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ενημέρωσε άμεσα τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αποφάσισε να τον αντικαταστήσει στην ανάπαυλα, ρίχνοντας στο παιχνίδι τον Μανώλη Σιώπη.

Ο 27χρονος μέσος κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια, με το ιατρικό επιτελείο των “πρασίνων” να εκτιμά την κατάστασή του και να αναμένεται νεότερη ενημέρωση για το μέγεθος του προβλήματος.

Η αποχώρηση του Σάντσες προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες απουσίες που αντιμετωπίζει ο Μπενίτεθ στη μεσαία γραμμή, εντείνοντας την ανησυχία ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού σε Κύπελλο και Ευρώπη και εγχώριο πρωτάθλημα.