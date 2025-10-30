Καμία ανησυχία δεν καταγράφεται στην Αθήνα ακόμα και μπροστά στη διαφαινόμενη απόκτηση και των πυραύλων Meteor μαζί με τα Eurofighter που θα αποκτήσει η Τουρκία από τη Βρετανία. Όπως επισημαίνει ανώτατη πηγή στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία, η Ελλάδα γνωρίζει καλά το Eurofighter, οπότε και με τον Meteor υπάρχουν αντίμετρα που μπορεί να ληφθούν.

Τον εξοπλισμό των Eurofighter και με πυραύλους Meteor βάζει ως όρο η Άγκυρα για να προχωρήσει η αγορά και είναι πρόδηλο ότι, εκτός από το Λονδίνο και το Βερολίνο, το «πράσινο φως» ανάβει πλέον και το Παρίσι.

Επισημαίνεται ότι τον Μάρτιο του 2000 η Ελλάδα παραλίγο να γίνει ο πρώτος πελάτης εξαγωγής για το Eurofighter Typhoon, παραγγέλνοντας 60 αεροσκάφη για 4,9 δισ. ευρώ, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 30 αεροσκάφη. Μια αγορά που τελικά δεν προχώρησε, καθώς τέσσερα χρόνια αργότερα η Ελλάδα ανέβαλε τη συμφωνία για την αγορά του Eurofighter Typhoon προκειμένου να χρηματοδοτήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και στη συνέχεια την ακύρωσε υπέρ της αγοράς 30 F-16 C/D για 3,1 δισ. δολάρια. Η Αθήνα είχε εξετάσει διεξοδικά το Eurofighter πριν κάνει την παραγγελία, οπότε γνωρίζει άριστα τις δυνατότητες και αδυναμίες του.

Όπως τονίζουν καλά πληροφορημένες πηγές, το Rafale ενσωματώνει πολύ καλύτερα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά από το Eurofighter και μαζί με τα υπόλοιπα τεχνολογικά συστήματα οι Γάλλοι έχουν κάνει ένα τεράστιο άλμα το οποίο οι Ευρωπαίοι με το Eurofighter τώρα αρχίζουν να ενσωματώνουν στις τελευταίες εκδόσεις του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που συναντήθηκε την περασμένη Δευτέρα με τον Ερντογάν και υπέγραψε τη σχετική συμφωνία, δήλωσε ότι η Τουρκία θα παραλάβει το πρώτο από την παρτίδα των 20 Eurofighter Typhoon το 2030 – και η καθυστέρηση αυτή φαίνεται ότι καλύπτει την Αθήνα.

Αυτό που επισημαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές είναι πως τα 24 Εurofighter Typhoon, τα οποία όλα δείχνουν πως θα αποκτήσει νωρίτερα η Τουρκία από το Κατάρ και το Ομάν, είναι της έκδοσης Tranche 3 και 3Α και το βεληνεκές του AESA ραντάρ τους κυμαίνεται μεταξύ 185 και 200 χιλιομέτρων. Το βεληνεκές του Meteor είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα.

Τελευταίας έκδοσης

Τα 20 Eurofighter Typhoon που θα αποκτήσει, αν όλα κυλήσουν ομαλά, η Τουρκία από τη Βρετανία θα είναι πιθανότατα της τελευταίας έκδοσης του Tranche 5 και το ραντάρ τους έχει ελαφρώς μεγαλύτερο βεληνεκές από τα 200 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή εφάμιλλο του ραντάρ που έχουν τώρα τα ελληνικά Rafale.

Αυτό όμως που κάνει τα γαλλικά μαχητικά τελευταίας γενιάς καλύτερα από κάθε έκδοση του ευρωπαϊκού μαχητικού Eurofighter είναι τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά τους συστήματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη επίγνωση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, με αποτέλεσμα να μπορεί ο χειριστής τους και να καταστρώσει σχέδιο προσβολής ενός Eurofighter αλλά και να εφαρμόσει τα κατάλληλα αντίμετρα αν δεχθεί επίθεση από αυτό. «Σε τελική ανάλυση, αυτό που θα κρίνει την επικράτηση είναι το σύνολο και όχι απλά το βεληνεκές του Meteor», επισημαίνει αεροπορική πηγή που μίλησε στα «ΝΕΑ».

Αυτό για το οποίο όμως υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα είναι η στάση των Βρετανών και όσων επέτρεψαν την πώληση, γιατί οι μέθοδοι αντιγραφής από τους Τούρκους της δυτικής τεχνολογίας είναι παροιμιώδεις. «Όταν ο… Τurkmeteor, ο κλεμμένος πύραυλος, θα πουλιέται σε τρίτες χώρες, όπως Σομαλία, Πακιστάν, Καζακστάν, μαζί με το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, η ευρωπαϊκή παραγωγή θα αντιμετωπίσει προβλήματα», είναι το μήνυμα από τις ίδιες πηγές.