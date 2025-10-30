Στους συλλόγους που συμμετείχαν στο πολιτικό τμήμα της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου βρισκόταν η «Παμμακεδονική Ενωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος – Αυστραλίας». Μόνο που, όπως αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, με τις αυθεντικές φορεσιές των Μακεδονομάχων, υπό την αιγίδα της Ενωσης, παρήλασαν μέλη της «Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας – Εθνικό Κίνημα Νέων (ΕΟΝ)».

«Αιτούμαι από τον Πρωθυπουργό της χώρας να (…) αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, με την ίδια σπουδή που το έπραξε για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη», ανέφερε σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του κόμματος.

Διευρύνσεις

Σε συνέντευξή του, ο πρώην γαλάζιος ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος, μίλησε για «στημένες δημοσκοπήσεις», που λειτουργούν ως μέσο πίεσης για το ΠΑΣΟΚ. «Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ξεπεράσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 13-14%, να μην ξεπεταχθεί στο 20%», ανέφερε χαρακτηριστικά (Αθήνα 9.84).

Με κάτι τέτοια εύλογα αναρωτιέται κανείς αν είναι ένα από τα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο της αμφίπλευρης διεύρυνσης που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ – η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί καν ο επικεφαλής της σχετικής επιτροπής. Πάντως, ο Κύρτσος μίλησε με θετικά λόγια και για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Ψυχική ομόνοια

Είναι, και με τη βούλα της παραπολιτικής, οι «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ, όμως η απόσταση μεταξύ τους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Μαθαίνω πως στις 11 Νοεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο της Άννας Διαμαντοπούλου αναμένεται να πραγματοποιήσουν κοινή εκδήλωση για το αποτύπωμα του τουρισμού στην Αθήνα.

Εντάξει, το θέμα δεν είναι κεντροαριστερό, αλλά δεν έχει και πολλή σημασία: όταν στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να συνομιλήσουν, απευθείας ή έστω μέσω τρίτου, δεν χαιρετιούνται καν, όταν, ας πούμε, βλέπουν ο ένας τον άλλο σε ουδέτερο έδαφος. Αυτοί οι δύο δεν εμπίπτουν σε αυτόν τον κανόνα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν κινούνται γενικά στην ίδια κατεύθυνση.

Αφηγήματα

Σε χθεσινή δημοσκόπηση (Interview), στο ερώτημα «Αν δεχθούμε τη φράση “Μητσοτάκης ή χάος” ως πολιτικό δίλημμα, εσείς τι θα επιλέγατε;», δεν είναι λίγοι εκείνοι που σημείωσαν πως το «χάος» κερδίζει και την απάντηση «Μητσοτάκης» (42% έναντι 30%) και την απάντηση «άλλο» (28%), που περιλαμβάνει λύσεις όπως συνασπισμό κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Δεν είναι αιτία πανηγυρισμού για εκείνους που θεωρούν πως το κυβερνητικό αφήγημα δεν πιάνει: στην ανάποδη ανάγνωση, το νούμερο του Μητσοτάκη δεν είναι χαμηλό για μη εκλογικό χρόνο και είναι «μπετόν», ενώ το «χάος» περιλαμβάνει διάσπαρτες απαντήσεις. Το θέμα, για την αντιπολίτευση, είναι η αποδόμηση του αφηγήματος στην πράξη, όχι στη θεωρία.