Ίσως ακούγεται πως είναι πολύ μακριά και άρα είναι ένα εν εξελίξει γεγονός που δεν μας επηρεάζει. Κι όμως ο κυκλώνας Μελίσα που θεωρείται ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικας και θα επηρεάσει παραπάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους έχει από τη μία άμεση σχέση και διάδραση με τις συνταρακτικές μεταβολές που επιβάλλει η νέα κλιματική κρίση. Από την άλλη έχει σχέση και με τις επιτακτικές αλλαγές που πρέπει ο άνθρωπος να δρομολογήσει.

Ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα – την Τζαμάικα δηλαδή – είναι φυσικό γεγονός που επηρεάζει εκατομμύρια πολιτών. Γι’ αυτό ακριβώς οι διαστάσεις και η πυκνότητα του φαινομένου αυτού καθιστούν αναγκαίες τις αμυντικές γραμμές από τον άνθρωπο.

Κι αν ακόμη σήμερα ορισμένοι εκ των πολιτικών περιγράφουν σαν ασκήσεις επί χάρτου το «τι θα μπορεί να γίνει αν έχουμε κλιματική κρίση» θα πρέπει αμέσως να αλλάξουν ρότα αφού το φαινόμενο είναι όχι μόνο εδώ αλλά και διαμορφώνει νέους όρους στην ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα του πλανήτη. Είναι πια δεδομένο πως ζούμε με αυτό, συνυπάρχουμε με αυτό ή και σε σύγκρουση και σε διάδραση με αυτό.

Και άρα όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά οφείλει να μεταβληθεί σε σχέση με τη νέα αλλαγή. Να αποκρούσει στον βαθμό που μπορεί επώδυνες όψεις και συνέπειες της κλιματικής κρίσης και από την άλλη να οχυρώσει καλύτερα την καθημερινότητα και τη ζωή.