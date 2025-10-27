Ο πιο ισχυρός τυφώνας που έχει σχηματιστεί το 2025, η Μελίσα, κινείται αργά αλλά απειλητικά προς τη Τζαμάικα, και αναμένεται να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικούς ανέμους στο νησί της Καραϊβικής.

Με ανέμους που φτάνουν τα 270 χλμ./ώρα, ο Τυφώνας Μελίσσα αναβαθμίστηκε τη Δευτέρα σε κατηγορίας 5 – τη μέγιστη δυνατή ένταση. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι η Μελίσσα, που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενδέχεται να εξελιχθεί στον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα.

Κίνδυνος πλημμυρών

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η αργή κίνηση του φαινομένου θα παρατείνει τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

«Η ακραία αυτή βροχόπτωση, λόγω της αργής κίνησης του τυφώνα, θα προκαλέσει μια καταστροφική κατάσταση για την Τζαμάικα», δήλωσε ο Τζέιμι Ρόουμ, αναπληρωτής διευθυντής του NHC.

Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα έχει διατάξει την εκκένωση περιοχών στην πρωτεύουσα Κίνγκστον, ενώ ολόκληρο το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση «απειλής». Σύμφωνα με ενημέρωση του NHC, στις 15:00 GMT ο τυφώνας βρισκόταν 233 χλμ. νοτιοδυτικά της Κίνγκστον και κινούνταν με μόλις 6 χλμ./ώρα.

Ο 47χρονος δάσκαλος Ντέμιαν Άντερσον από την ορεινή περιοχή Χέιγκλι Γκαπ δήλωσε ότι οι δρόμοι έχουν ήδη αποκλειστεί. «Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Είμαστε τρομοκρατημένοι», ανέφερε στο πρακτορείο Reuters.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η Μελίσσα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα στις επόμενες 24 ώρες, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και επικίνδυνες παλίρροιες.

Η πορεία του τυφώνα

Αν η προβλεπόμενη πορεία επιβεβαιωθεί, ο πυρήνας του τυφώνα θα «περάσει πάνω ή κοντά από την Τζαμάικα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στη συνέχεια πάνω από τη νοτιοανατολική Κούβα το βράδυ της Τρίτης και θα κινηθεί προς τις Μπαχάμες την Τετάρτη», σύμφωνα με το NHC.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα φτάσει την Τζαμάικα και τη νοτιοανατολική Κούβα ως ιδιαίτερα ισχυρός τυφώνας, παραμένοντας σε επίπεδο επικινδυνότητας και κατά τη διέλευσή του από τις Μπαχάμες. Σε ορισμένες περιοχές της Τζαμάικα αναμένονται έως και 100 εκατοστά βροχής μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Κινητοποίηση των αρχών

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, διέταξε την άμεση εκκένωση ευάλωτων κοινοτήτων και κάλεσε τους πολίτες «να προετοιμαστούν, να παραμείνουν στα σπίτια τους και να τηρήσουν τις εντολές εκκένωσης». Σε ανάρτησή του στο X, τόνισε: «Θα αντέξουμε αυτή την καταιγίδα και θα ξαναχτίσουμε πιο δυνατοί».

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα καταφύγια. Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές χρησιμοποιήθηκαν σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά πολιτών, ενώ οι σταθμοί διοδίων άνοιξαν για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Απώλειες σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν στην Αϊτή, καθώς η Μελίσσα έφερε έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Ισπανιόλα. Στη Δομινικανή Δημοκρατία, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι πρόκειται για 79χρονο άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά στη Σάντο Ντομίνγκο.

Ένα 13χρονο αγόρι αγνοείται, αφού παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα στη θάλασσα, ενώ αρκετοί πολίτες διασώθηκαν από τα οχήματά τους που παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους.