Τρίτη προσπάθεια για νίκη σε ντέρμπι
Επειδή όλοι μιλάμε λίγο ή πολύ αυτές τις μέρες για τον Διονύση Σαββόπουλο θα σας πω μια μεγάλη ατάκα του που θυμάμαι, που είχε σχέση με την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ από την Εθνική μας το 1987. Ο Σαββόπουλος είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση το ελληνικό μας μπάσκετ λόγω και της φιλίας του με τον […]
Τεράστια συζήτηση ακόμα και στην Ισπανία
Από τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο μπήκε το VAR αρχίσαμε, ειδικά στα ευρωπαϊκά ματς των ελληνικών ομάδων, να αποφεύγουμε πολλές αναφορές στους διαιτητές που θα τα διευθύνουν πριν αυτά αρχίσουν. Θεωρούσαμε κατά κάποιον τρόπο δεδομένο ότι ένας διαιτητής είναι δύσκολο με μια απόφασή του να αλλοιώσει ένα αποτέλεσμα. Κι ήρθε ο Ελβετός Ουρς Σνάιντερ στο […]
Ο άνθρωπος που ήταν μια λύση
Οι μικροί του Ολυμπιακού στο Youth League αντιμετώπισαν την Μπαρτσελόνα και έχασαν χθες με 3-0. Εχαναν με αυτό το σκορ στο μισάωρο: ότι δεν δέχτηκαν περισσότερα αποτελεί μάλλον επιτυχία. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη διοργάνωση πέρυσι, ο Ολυμπιακός πρόπερσι. Αλλά οι ομάδες δεν είναι του ίδιου επιπέδου, μολονότι έχουν κερδίσει η κάθε μία τη διοργάνωση. Είναι […]
Αναζητώντας ένα πολύ καλό παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ. Πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια που ο πρωταθλητής θα δώσει τον καιρό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο βάσκος κόουτς γνωρίζει τη δυσκολία του ματς πιο καλά από όλους. Σε όλη την καριέρα του […]
Φωνάζει για το πρωτάθλημα, όχι για την Μπάρτσα
Περιμένοντας τα μεγάλα ματς της αγωνιστικής (ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Αρης – ΠΑΟ) σκεφτόμουν πως οι πιο πολλές ομάδες επέστρεψαν από τη διακοπή με μεγάλα κέφια. Το Σάββατο είχαμε μια ισοπαλία με 2-2 ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Λεβαδειακό και μια νίκη του Παναιτωλικού επί του ΟΦΗ με 4-2. Χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε ένα […]