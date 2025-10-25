Οι εκλογές της 19ης Οκτωβρίου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ανέδειξαν νικητή τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξασφάλισε σχεδόν το 63% των ψήφων, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Η επικράτησή του δημιούργησε αισιοδοξία για την επανέναρξη των εδώ και οκτώ χρόνια παγωμένων συνομιλιών για το Κυπριακό.

Μετά την αποτυχία της Διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά το 2017, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης, υιοθετώντας τη θέση των δύο κρατών. Παράλληλα, εξαπέλυσε εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον του τότε ηγέτη της κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί και παρενέβη ανοιχτά στις εκλογές του 2020, εξασφαλίζοντας τη «νίκη» του Ερσίν Τατάρ. Η πολιτική που προώθησαν ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών δεν βρήκε ανταπόκριση. Δεν έγινε αποδεκτή ούτε από τα Ηνωμένα Εθνη και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ως αποτέλεσμα, οι Τουρκοκύπριοι εγκλωβίστηκαν σε ένα αδιέξοδο στάτους κβο, χωρίς προοπτική, χωρίς διεθνή επαφή και με αυξανόμενο αίσθημα απομόνωσης και απογοήτευσης.

Η αντιμετώπιση του βόρειου τμήματος του νησιού ως «πίσω αυλής» της Τουρκίας και ως χώρου οικονομικών συναλλαγών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Εξίσου αρνητικά λειτούργησε η αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης με την αύξηση των τούρκων εποίκων, αλλά και οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής των Τουρκοκυπρίων – από την επιβολή θρησκευτικών στοιχείων στα σχολεία μέχρι την ανεξέλεγκτη ανέγερση τζαμιών.

Η παραδοσιακά κοσμική τουρκοκυπριακή κοινότητα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό αντέδρασε δυναμικά: χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους.

Η αναζήτηση μιας «κυπριακής» ταυτότητας, διαφορετικής από την τουρκική, και η επιθυμία για ένα μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτέλεσαν τα κεντρικά στοιχεία που οδήγησαν στην πολιτική αλλαγή. Ο Ερσίν Τατάρ, με τη χαμηλή πολιτική του απήχηση και τη σαφή εξάρτησή του από την Άγκυρα, απογοήτευσε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι πολλοί νέοι, παιδιά εποίκων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο νησί, έχουν ενσωματωθεί στην τουρκοκυπριακή κοινωνία και διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Σημαντικό ποσοστό αυτών στήριξε τον Ερχιουρμάν. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είναι ακαδημαϊκός. Για πολλά χρόνια δίδασκε νομικά στα τ/κ πανεπιστήμια. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με τη λογοτεχνία και έγραψε μυθιστορήματα. Στην περίοδο του Σχεδίου Ανάν υπήρξε από τους πλέον δραστήριους υποστηρικτές του σχεδίου, ενώ συμμετείχε και στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ μετά το 2005.

Γεννήθηκε το 1970 στη Λευκωσία. Ανήκει σε μια νέα γενιά που μεγάλωσε μετά το 1974, χωρίς ουσιαστικές επαφές με τους Ελληνοκυπρίους, αλλά με σαφή γνώση των πολιτικών και νομικών πτυχών του Κυπριακού.

Όλα δείχνουν ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα επανεκκινήσουν. Το ερώτημα όμως παραμένει: θα υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για μια ομοσπονδιακή λύση;

Η ιστορία έχει δείξει ότι, χωρίς την ενεργό εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα, οι δύο κοινότητες δεν θα καταφέρουν να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη και διαρκή συμφωνία. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το νέο πολιτικό σκηνικό στα Κατεχόμενα μπορεί πράγματι να ανατρέψει το τέλμα των τελευταίων ετών.

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι πρώην ευρωβουλευτής