Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκονται απόψε στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής και η ατζέντα τους είναι φορτωμένη. Μεταξύ των κύριων θεμάτων είναι η ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και οι αμυντικές δαπάνες, αλλά θα συζητηθούν επίσης το αυξανόμενο κόστος στέγασης, η μετανάστευση, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ακόμα και η ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα συμφωνήσουν άραγε; «Ως συνήθως, μια σύνοδος κορυφής της ΕΕ μοιάζει με μια σύνοδο κορυφής ευρωπαϊκής διχόνοιας» σχολιάζει το Politico και όλα δείχνουν ότι θα δικαιωθεί. «Η ΕΕ δυσκολεύεται να χαράξει μια κοινή πορεία» προσθέτει η «El Pais».

Ο φιλορώσος Ούγγρος

Αλλωστε οι διαφωνίες ήταν εμφανείς με το «καλημέρα». Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι που εκλήθη θα είναι παρών, θα λείπει όμως από την έναρξη των εργασιών ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, που γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί το απόγευμα στις Βρυξέλλες λόγω μιας εθνικής εορτής. Χθες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατέληξαν σε συμφωνία για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοινώνοντας πως η Σλοβακία ήταν σε θέση να άρει την επιφύλαξή της προκειμένου να δινόταν έγκριση από το Συμβούλιο σήμερα το πρωί. Και όταν θα φτάσει ο Ορμπαν τι θα γίνει; Θα προκαλέσει αναταραχή, όπως συνήθως, τονίζει το Politico. Εχει σταθεί εμπόδιο στην ομοφωνία σε προηγούμενες συνόδους κορυφής, ειδικά στο θέμα της διοχέτευσης οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αναγκάζοντας τις άλλες 26 χώρες-μέλη της ΕΕ να εκδώσουν κοινή δήλωση χωρίς την υπογραφή του. Θα μπορούσε να το κάνει ξανά.

Ο φλαμανδός εθνικιστής

Σε αυτή τη σύνοδο, όμως, τα συνήθη «κακά παιδιά» δεν είναι μόνα τους. Ποιος θα φανταζόταν ότι δίπλα τους μπορεί να φιγουράρει ο νέος πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, ένας δεξιός φλαμανδός εθνικιστής, που συνηθίζει να ταράζει τα νερά. Το ζήτημα που τον απασχολεί είναι εξειδικευμένο, αλλά επηρεάζει το Βέλγιο με μοναδικό τρόπο. Η ΕΕ έχει δεχτεί την ιδέα της κατάσχεσης 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση μιας μεγάλης νέας δόσης βοήθειας για την Ουκρανία. (Το σχέδιο στο οποίο όλοι είχαν συμφωνήσει στο παρελθόν ήταν απλώς να χρησιμοποιηθούν οι τόκοι που συσσωρεύονταν από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία).

Το πρόβλημα για τον Ντε Βέβερ είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται στο Βέλγιο, στο χρηματοοικονομικό αποθετήριο Euroclear των Βρυξελλών. Η βελγική κυβέρνηση ανησυχεί ότι θα μπορούσε να υποστεί το κύριο βάρος των νομικών και οικονομικών αντιποίνων της Μόσχας εάν η ΕΕ προβεί σε αυτή την κίνηση.

Γι’ αυτό και ζητεί νομικές διαβεβαιώσεις ότι η Ενωση θα μοιραστεί τους κινδύνους πριν υπογράψει οποιαδήποτε πρόταση.

Ο γερμανός καγκελάριος

Υπάρχει και κάποιος άλλος που ανησυχεί πολύ και αναμένεται να ταράξει τα νερά: ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για λογαριασμό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πριν από την τελευταία σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη προέτρεψε την Κομισιόν να ανατρέψει την de facto απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, συνυπογράφοντας μια επιστολή με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας. Το Βερολίνο υποστηρίζεται από τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία, ενώ θετικά το βλέπει και η Γαλλία. Το θέμα είναι πόσες παραχωρήσεις μπορεί να αποσπάσει ο Μερτς.