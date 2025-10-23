Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οδηγούσε σε κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η δήλωση ήρθε καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο ένα σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ως βάσης για ένα «δάνειο αποζημίωσης» ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συναίνεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να πάρεις τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν η τσέπη και το κύρος αυτών που απαλλοτριώνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με το σχέδιο των Βρυξελλών, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει την κυριότητα των χρημάτων που βρίσκονται στο βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear.

Ωστόσο, η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι το σχέδιο δείχνει πως η Ευρώπη «δεν είναι πια ένα ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

«Με το να εμπιστευθείς τα κεφάλαιά σου σε Δυτικοευρωπαίους, περιλαμβανομένης της Euroclear, κινδυνεύεις τώρα να τα χάσεις όλα. Σας καλούμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.