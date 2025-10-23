Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG).

Τα 27 κράτη-μέλη είχαν δώσει το πράσινο φως ήδη από το βράδυ της Τετάρτης, αφού η Σλοβακία απέσυρε τις αντιρρήσεις της και συμφώνησε να στηρίξει το νέο πακέτο μέτρων.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», ανέφερε η Δανία, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο.

Η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού ΥΦΑ θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα τερματιστούν έπειτα από έξι μήνες, ενώ τα μακροπρόθεσμα θα λήξουν την 1η Ιανουαρίου 2027.

Περιορισμοί στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών

Το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει επίσης μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

«Το πακέτο στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς και οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», ανέφερε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στο X.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».

Αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, τόνισε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία.