Η EE χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, εξαίροντας τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη».

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή χαράς για τις οικογένειες και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επίσης μέσω του «X».

«Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στην επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα», «με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Συγκεκριμένα, παρέχοντας υποστήριξη στη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής», πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής, επισημαίνοντας την κινητοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί μια σημαντική διπλωματική επιτυχία και ένα κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την πρόοδο», δήλωσε από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας μέσω του «X».

Η Κάγια Κάλας δήλωσε επίσης ότι μεθαύριο, Τετάρτη, η ΕΕ θα ξεκινήσει και πάλι την αποστολή παρακολούθησης στο συνοριακό πέρασμα Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, επισημαίνοντας ότι «η διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη». Πρόσθεσε ότι «το ειρηνευτικό σχέδιο απαιτεί σημαντική διεθνή υποστήριξη για να επιτύχει» και ότι η Ευρώπη θέλει να συμβάλει πλήρως σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου θα υπογραφεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Η ΕΕ υποστηρίζει εδώ και καιρό την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, ως τον μόνο δυνατό τρόπο για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ είναι ο κύριος δωρητής των Παλαιστινίων, έχοντας ήδη παράσχει πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και σήμερα προτίθεται να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.