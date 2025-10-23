Το Πεκίνο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στις νέες αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα είναι συστηματικά αντίθετη προς τις μονομερείς κυρώσεις που δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικών υδρογονανθράκων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική ενεργειακή της σχέση με τη Μόσχα.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις προβλέπουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών Rosneft και Lukoil στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με τους δύο ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς.

Αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων, με στόχο να περιοριστεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις και σε εταιρείες τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και κινεζικές, κατηγορώντας τες ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τους περιορισμούς στη μεταφορά τεχνολογίας, ιδίως στους τομείς παραγωγής drones.

«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και τη δριμεία αντίθεσή της. Έχει ήδη απευθύνει επίσημες διαμαρτυρίες στην ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις κατά κινεζικών εταιρειών ως «παράνομες».

«Η πλειονότητα των χωρών, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκές, διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση σε θέση να κάνει ανάρμοστες υποδείξεις για τις συναλλαγές και την κανονική συνεργασία ανάμεσα σε κινεζικές και ρωσικές εταιρείες», πρόσθεσε.

Θέση του Πεκίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Κίνα επαναλαμβάνει διαρκώς την ανάγκη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας «όλων των χωρών», συμπεριλαμβανομένης και της Ουκρανίας.

Ωστόσο, δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, με τις δυτικές κυβερνήσεις να κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει στη Μόσχα κρίσιμη οικονομική στήριξη για τη συνέχιση του πολέμου.

«Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να καθιστά την Κίνα θέμα αντιπαράθεσης», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.