Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευσή του για τη στάση του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι ακύρωσε τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, καθώς δεν πίστευε ότι θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε». Παράλληλα, προανήγγειλε «τεράστιες» κυρώσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους, με στόχο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ίδια ημέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα κατά των ρωσικών υδρογονανθράκων και εξετάζει τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κρατικών κεφαλαίων προς όφελος της Ουκρανίας, παρά τις ενστάσεις ορισμένων κρατών-μελών.

«Είναι τεράστιες κυρώσεις (…) Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί», δήλωσε ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο.

Η απόφαση των ΗΠΑ χαιρετίστηκε από την πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, η οποία επεσήμανε μέσω X ότι η κίνηση αυτή «ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας» για ειρήνη μέσω ισχύος και διεθνούς πίεσης στον επιτιθέμενο.

Ακύρωση συνάντησης και νέα μέτρα

Ο Τραμπ, ο οποίος καθυστερούσε μήνες να εγκρίνει τις νέες κυρώσεις, παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες του με τον Πούτιν δεν έχουν αποδώσει. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακύρωσε τη συνάντηση επειδή «δεν ένιωθε καλά γι’ αυτή».

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι τα νέα μέτρα στοχεύουν στις εταιρείες Rosneft και Lukoil, κατηγορώντας τη Μόσχα για «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» σε ειρηνευτική διαδικασία. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, εφόσον υπάρξει προοπτική ειρήνης, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι ανακοινώσεις ήρθαν μετά από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πάνω από 400 drones και δεκάδες πυραύλους, που προκάλεσαν επτά θανάτους, σύμφωνα με το Κίεβο. Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε η επίθεση στο Χάρκοβο, όπου ρωσικό drone έπληξε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, προκαλώντας έναν νεκρό και δέκα τραυματίες, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Συντονισμός Δύσης και στρατιωτικές εξελίξεις

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις συμπίπτουν με την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως την εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και να λάβει μέτρα κατά του στόλου των λεγόμενων «φαντασμάτων» δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για την Ουκρανία, παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ την Παρασκευή το Λονδίνο θα φιλοξενήσει σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «πάει πιο μακριά αν χρειάζεται» και κάλεσε τους συμμάχους να υιοθετήσουν τα ίδια μέτρα.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ και η συμφωνία για τα Gripen

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποβάθμισε τις εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ο αμερικανός πρόεδρος είναι «ο μόνος» που μπορεί να εξασφαλίσει «διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συντονισμένη πίεση της Δύσης μπορεί να «αλλάξει τους υπολογισμούς» του Πούτιν και να τον οδηγήσει «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Τραμπ επανέλαβε την άρνησή του να προμηθεύσει πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ στην Ουκρανία, επικαλούμενος τεχνικές δυσκολίες στη χρήση τους. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία υπέγραψε με τη Σουηδία επιστολή προθέσεων για την αγορά 100 έως 150 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων τύπου Gripen Ε, τελευταίας γενιάς.