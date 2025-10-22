Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη στην Wall Street Journal.

Βρετανικής προέλευσης

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow βρετανικής προέλευσης την Τρίτη για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα για πυραύλους, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες.

Η εντολή στο ΝΑΤΟ

Η απροειδοποίητη κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως διοικητής του ΝΑΤΟ.

Διαπέρασε τη ρωσική αεράμυνα

Το χτύπημα «ήταν επιτυχημένο» καθώς κατάφερε «να διαπεράσει τη ρωσική αεράμυνα», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Είναι δε σημαντικό ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ζητούσε Tomahawk ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.

Το πεδίο μάχης

Η ανανεωμένη χρήση των πύραυλων Storm Shadows από την Ουκρανία δεν αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Έχουν πολύ μικρότερο βεληνεκές από τους αμερικανικούς Tomahawk και έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία στο παρελθόν. Ωστόσο, οι πύραυλοι επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας.

Είχε δώσει έγκριση ο Μπάιντεν

Ο τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χρήση των Storm Shadow και των αμερικανικών πυραύλων ATACMS από την Ουκρανία εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας προς το τέλος της θητείας του.

Αλλά αφότου ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα, το Πεντάγωνο θέσπισε μια διαδικασία αναθεώρησης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με χρήση αμερικανικών πυραύλων ή πυραύλων από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου των Storm Shadow, που βασίζονται σε δεδομένα στόχευσης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πρόσφατα την πώληση στην Ουκρανία 3.350 πυραύλων εκτεταμένης εμβέλειας, ή ERAM, οι οποίοι έχουν βεληνεκές από 150 (241 χιλιόμετρα) έως 280 μίλια (451 χιλιόμετρ). Η κυβέρνηση Μπάιντεν παρείχε επίσης πυραύλους ATACMS, οι οποίοι έχουν εμβέλεια σχεδόν 200 μιλίων (321 χιλιόμετρα), αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.