Η Ρωσία παρακολουθεί στενά το αίτημα της Ουκρανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, όπλα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα του Κιέβου να πλήξει βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η στάση της Μόσχας: «Ποιος θα εκτοξεύσει τους πυραύλους;»

O εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι «τα όπλα, εάν παραδοθούν, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στον πόλεμο», όμως προειδοποίησε για πιθανή παραβίαση «κόκκινης γραμμής».

«Το ερώτημα, όπως και πριν, είναι το εξής: ποιος μπορεί να εκτοξεύσει αυτούς τους πυραύλους;… Μπορούν μόνο οι Ουκρανοί να τους εκτοξεύσουν ή μήπως πρέπει να το κάνουν οι Αμερικανοί στρατιώτες;… Ποιος καθορίζει τη στόχευση αυτών των πυραύλων; Η αμερικανική πλευρά ή οι ίδιοι οι Ουκρανοί;» τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Μόσχα έχει προειδοποιήσει πως η παροχή δεδομένων στόχευσης από τις ΗΠΑ θα θεωρηθεί ως άμεση παρέμβαση και υπέρβαση των ορίων.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση: «Πόλεμος με όπλα μαζικής καταστροφής»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μέσα από ανάρτηση στο Telegram, προειδοποίησε ότι η παροχή τέτοιων όπλων στην Ουκρανία «μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο με όπλα μαζικής καταστροφής».

Το αίτημα της Ουκρανίας και η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε τους πυραύλους Tomahawk στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, όπως αυτή του Τζο Μπάιντεν, είχαν περιορίσει τη χρήση αμερικανικών όπλων για επιθέσεις στη Ρωσία, επιτρέποντας μόνο πλήγματα σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στο Axios ότι ο Τραμπ «του είπε πως η Ουκρανία θα μπορούσε να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις, για παράδειγμα, χτυπώντας ενεργειακές υποδομές, εάν η Ρωσία στοχεύσει τους ενεργειακούς πόρους της Ουκρανίας».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, επιβεβαίωσε στο Fox News ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το αίτημα για Tomahawk, προσθέτοντας ότι «η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον πρόεδρο Τραμπ».

Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk;

Οι Tomahawk είναι υποηχητικοί πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να εκτοξευθούν από πλοία, υποβρύχια ή επίγειους εκτοξευτές, με εμβέλεια 1.250-2.500 χιλιομέτρων.

Μεταφέρουν κεφαλές υψηλής εκρηκτικότητας ικανές να διαπεράσουν σκληρούς στόχους, όπως στρατιωτικά καταφύγια, και πετούν σε χαμηλό υψόμετρο, αποφεύγοντας την ανίχνευση από ραντάρ.

Γιατί η Ουκρανία ζητά Tomahawk;

Το Κίεβο επιδιώκει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Ωστόσο, οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ είχαν ως τώρα δισταγμό να παράσχουν τέτοια όπλα, φοβούμενοι κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να παραδίδει πύραυλους μεγάλου βεληνεκούς όπως ο Storm Shadow, επιτρέποντας μάλιστα την χρήση τους απευθείας εναντίον ρωσικών στόχων.

Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επανέλαβε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα ότι «η Ρωσία δεν είχε ποτέ και δεν έχει προθέσεις να χρησιμοποιήσει βία», αλλά τόνισε πως «οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση».

Τέλος αναλυτές εκτιμούν ότι οι απειλές της Μόσχας είναι κυρίως τακτικές εκφοβισμού και ότι η Ρωσία αποφεύγει μια άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, γνωρίζοντας πόσο καταστροφική θα ήταν.

Με πληροφορίες από AlJazeera