Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας, σε μια νέα επίθεση στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό drones και πυραύλων, ανάμεσά τους και Storm Shadow, τους οποίους η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Το ουκρανικό επιτελείο χαρακτήρισε το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε πυραυλικά συστήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στόχου για τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ευχαριστίες προς τους δυτικούς συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα κατά των ρωσικών δυνάμεων.