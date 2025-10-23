Η προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το περασμένο καλοκαίρι, οδήγησε χθες σε 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Το συγκεκριμένο κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν υπάλληλοι υπηρεσιών, σερβιτόροι και DJs, φέρεται να έχει υφαρπάξει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, ενώ κανείς από τους συλληφθέντες δεν συμπεριλαμβάνεται στους 1.036 ΑΦΜ οι οποίοι εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.

Αυτή, όμως, δεν είναι η μοναδική είδηση που προέκυψε το τελευταίο 24ωρο από τη διερεύνηση του σκανδάλου. Στο πόθεν έσχες του γνωστού στο πανελλήνιο «Φραπέ» η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος δεν εντόπισε απλά επτά αυτοκίνητα και μία Jaguar αλλά συνολική αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται για μερικά μεμονωμένα περιστατικά κακοδιαχείρισης. Αντιθέτως, αποδεικνύεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει το μέγεθος των πελατειακών σχέσεων στη χώρα.

Γι’ αυτό η διαλεύκανση της υπόθεσης πρέπει να είναι πλήρης. Οχι μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη, ή για να αποκαταστήσει η Ελλάδα το όνομά της στην Ευρώπη, αλλά και για να αρχίσουν επιτέλους τα ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται.

Μιλάμε συχνά για τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αν το πολιτικό σύστημα δεν φροντίσει να αναμετρηθεί μαζί τους κάποια στιγμή, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς θα μειωθεί τόσο που θα είναι αδύνατο πια να ανακτηθεί. Αυτού του είδους η αδράνεια ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για κάθε λογής ακραίους.