Λίγες φορές βλέπεις μέσα σε μια χρονιά μια απόφαση σαν κι αυτή που πήρε ο Ουρς Σνάιντερ στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα. Και αυτό που μένει είναι το σοκ. Γιατί αποδεικνύεται πως ακόμη και την εποχή του… ηλεκτρονικού διαιτητή, όποιος βρίσκεται στο χορτάρι μπορεί να διαλύσει το παιχνίδι και να επιβάλλει δικούς του κανόνες και όρους. Η αποβολή του Εσε δεν ήταν απλώς άδικη. Υπήρξε αποτέλεσμα μια σκληρής αν όχι χυδαίας απόφασης του διαιτητή και εκεί άλλαξαν όλες οι ισορροπίες. Χωρίς όριο και αιδώ, ένας Ελβετός ρέφερι έκρινε πως ο Ολυμπιακός έπρεπε σε εκείνο το χρονικό σημείο να απωλέσει μεγάλο μέρος των ελπίδων του. Συνέβη. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο το πώς έρχεται ένα σφύριγμα που σε αποσυντονίζει, αλλά και ο χρόνος που γίνεται αυτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η δυναμική που βγάζουν οι ομάδες εκείνη τη στιγμή. Όλα μπαίνουν στο κόσκινο. Και ήταν καίρια η αποβολή του Εσε γιατί στη συνέχεια τίποτα δεν ήταν όπως πριν.

Φυσικά, μπαίνουν στο ζύγι και διάφορα ερωτήματα και όλα αφορούν στο «μετά» του αγώνα. Έχει ή όχι ευθύνη ο Τζολάκης για κάποια από τα γκολ; Μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά ο Ολυμπιακός και δη ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο; Να κάνει σκέψεις προκειμένου να ξαναγίνει συμπαγές το σύνολο που έχασε ένα πολύτιμο γρανάζι στη μεσαία γραμμή. Ήρθε και το πέναλτι το τόσο συζητήσιμο και εκεί «έδεσε το γλυκό». Με δύο αποφάσεις σε βάρος τους οι Ερυθρόλευκοι ένιωσαν πως δέχθηκαν δύο γροθιές. Η πρώτη τους ζάλισε. Η δεύτερη τους έβγαλε νοκάουτ. Τρίτη δεν υπήρξε και μάλλον δεν χρειάστηκε. Γιατί δεν κατάφεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού ποτέ να συνέλθουν, να ξαναβρούν ρυθμό, να ηρεμήσουν και να δείξουν όχι πως έχουν τα φόντα να μπουν εκ νέου στο ματς, αλλά ότι δεν θα ήταν θεατές έως το φινάλε.

Η ολική επικράτηση της Μπαρτσελόνα ίσως προέκυψε ως κάτι το αναπόδραστο. Η ήττα αναμφίβολα βαριά. Αλλά με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει βάσεις εδώ και χρόνια και γνωρίζει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα κακώς κείμενα, αναμένεται γρήγορα να βγει από το τούνελ. Οι ψαγμένοι υποστηρίζουν πως μετά μια ήττα το φάρμακο έρχεται στο αμέσως επόμενο ραντεβού. Ισχύει. Η ΑΕΚ είναι υψηλό εμπόδιο, ένα ελληνικό ντέρμπι. Αυτό θα βοηθήσει στην εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την επιθυμία των Ερυθρόλευκων να επιστρέψει η κανονικότητα στον Πειραιά.