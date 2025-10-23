Αποφασισμένη να καλύψει το κενό που υπάρχει σε σχέση με τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες τόσο της Τουρκίας αλλά και σε συμμαχικό επίπεδο έναντι της Ρωσίας, στο ζήτημα των drones, είναι η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο και επιτυγχάνοντας ένα από τα πρώτα άλματα που χρειάζονται για τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ξεκίνησε ήδη η μαζική παραγωγή ελληνικών drones, κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι, όπως και του λογισμικού για τη χρήση τους.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, πήγε χθες στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές, εκεί όπου ο Ελληνικός Στρατός πραγματοποίησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μικρό «θαύμα», στήνοντας και λειτουργώντας με δικά του μέσα μια αλυσίδα μαζικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. «Αυτό που έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δείγμα άλματος. Δεν είναι απλώς απόδειξη μιας κατασκευής» είπε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Αξίζει να επισημανθεί πως το συγκεκριμένο στρατιωτικό εργοστάσιο μέχρι πριν από λίγους μήνες είχε ως επιπλέον αποστολή τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου. Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

«Ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρια»

Σε αυτή την αλυσίδα που στόχο έχει να παράγει 1.000 και πλέον drones μέσα σε έναν χρόνο, θα παράγονται τέσσερα είδη, με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας να τονίζει με νόημα: «Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα, και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή. Και η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες. Ελληνικές δυνατότητες, ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρια, ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις».

Τα δύο πρώτα είδη θα είναι μικρά τετρακόπτερα που θα τα έχουν οι στρατιώτες στο μέτωπο για να εντοπίζουν τις κινήσεις του αντιπάλου σε μεγαλύτερες αποστάσεις και πέρα από εμπόδια όπως λόφοι και δέντρα. Με το πρώτο θα μπορούν να μεταφέρουν φορτία μέχρι 4 κιλά και με το δεύτερο να εντοπίζουν και να ρίχνουν με αυτά μικρά εκρηκτικά, όπως χειροβομβίδες ή όλμους, σε στόχους σε αποστάσεις μέχρι και έξι χιλιόμετρα με ταχύτητες έως και 138 χιλιόμετρα την ώρα.

Το τρίτο είναι καμικάζι-drone, δηλαδή μικρά τετρακόπτερα που θα έχουν προσκολλημένα εκρηκτικά γεμίσματα ή όλμους και θα πέφτουν πάνω σε εχθρικούς στόχους, όπως οχήματα και στρατιώτες ή ελαφρές οχυρώσεις.

Το τέταρτο είδος θα είναι Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, και συγκεκριμένα drones κατηγορίας Ι με σταθερή πτέρυγα που θα τα έχουν μονάδες ώστε να εντοπίζουν αντιπάλους για στοχοποίηση από το πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Επιπρόσθετα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες θα κατασκευάζονται κοντά στο θέατρο επιχειρήσεων τα First Person View (FPV) τετρακόπτερα, έτσι ώστε να τροφοδοτούνται συνεχώς οι μονάδες στο μέτωπο.

Πρώτα σε Εβρο και Ανατολικό Αιγαίο

Η παραγωγή όλων αυτών των drones θα εξοπλίσει μονάδες στον Εβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε πρώτη φάση.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως όλα αυτά και πολλά ακόμα επιτεύγματα των Ενόπλων Δυνάμεων τους τελευταίους μήνες θα παρελάσουν στην επικείμενη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως θα είναι μια παρέλαση καινοτομίας.