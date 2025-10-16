Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αποδοχές των οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αυξηθούν σημαντικά, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η αλλαγή αφορά τόσο τους στρατεύσιμους όσο και τους εφέδρους και φέρνει κατάργηση ή συγχώνευση παλαιών κατηγοριών και νέες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή υπηρεσίας. Το συνολικό ετήσιο κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Άμυνας.

Οι αυξήσεις είναι εντυπωσιακές, καθώς οι οπλίτες στην παραμεθόριο θα βλέπουν το μηνιαίο τους εισόδημα να εκτοξεύεται από 8,80 € στα 100 €, ενώ οι οπλίτες στην ενδοχώρα θα λαμβάνουν 50 € αντί για 8,80 €. Επιπλέον, ειδικές αυξήσεις προβλέπονται για πολύτεκνους, έγγαμους, άγαμους και ορφανούς στρατεύσιμους. Πρόκειται για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.

Δείτε αναλυτικά:

Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών λαμβάνουν 35,00€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88,04€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 70%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 42%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%.

Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά πενήντα (50,00) ευρώ.

Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%.

Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100,00€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%.

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026.