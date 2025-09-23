Αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένονται τους προσεχείς μήνες, καθώς τίθενται σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους ενστόλους. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους θα ενισχυθούν κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς, κατά μέσο όρο.

Η πρώτη αύξηση θα αποτυπωθεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, όταν και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα διαπιστώσουν μεσοσταθμική αύξηση 145 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό θα δουν αντίστοιχη βελτίωση στις απολαβές τους κατά 111 ευρώ κάθε μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιούλιο έχει τεθεί σε εφαρμογή το οριζόντιο επίδομα επικινδυνότητας. Έτσι, σε διάστημα μόλις τριών μηνών, ο μέσος ένστολος θα έχει δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται συνολικά κατά περισσότερα από 200 ευρώ.

Παραδείγματα για νέους ενστόλους μετά και τις φορολογικές μειώσεις του Ιανουαρίου

Για έναν ανθυπολοχαγό έως 25 ετών, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται από 1.151 ευρώ σε 1.352 ευρώ, δηλαδή κατά 2.400 ευρώ ετησίως.